Израиль получил четыре заложницы от ХАМАС и отдал в обмен двести заключенных палестинцев

Освобожденные заложницы армии Израиля из плена ХАМАС. Фото: Reuters

Еще четыре заложницы армии Израиля вернулись из плена ХАМАС в рамках обмена согласно с подписанной договоренностью между двумя сторонами. Это уже второй обмен между ХАМАС и Израилем в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Подробности сообщает BBC Украина.

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Согласно официальным сообщениям, четыре заложницы были обменены на двести палестинских заключенных. Сегодня, 25 января, Красному Кресту передали четырех женщин военнослужащих - Карину Ариеву 20 лет, Даниэлу Гильбоа, 20 лет, Наам Леви, 20 лет и Лири Альбаг, 19 лет.

Освобожденные заложницы из плена ХАМАС. Фото: Reuters

Их захватили боевики ХАМАС на военной базе Нахаль-Оз на границе с сектором Газа 7 октября 2023 года. Женщины служили в разведывательном подразделении. Они провели в плену 477 дней.

Как будут происходить дальнейшие обмены

Согласно соглашению о перемирии, сначала освободят гражданских женщин, затем женщин-военнослужащих, а затем мужчин старше 50 лет и тех, кто нуждается в медицинской помощи.

Ожидается, что в ближайшее время ХАМАС обнародует данные об остальных 26 заложниках, которых, должны освободить в течение следующих пяти недель.

Напомним, 16 января в Дохе официально подписали соглашение о прекращении огня и освобождении 33 заложников Газы. Второй этап соглашения предусматривает освобождение других заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

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