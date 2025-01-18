Після ратифікації угоди між ХАМАС та Ізраїлем відбудеться обмін заручників на в'язнів з-поміж бойовиків

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Reuters

Ізраїльський уряд ратифікував підписану раніше угоду про припинення вогню щодо обміну десятків заручників, утримуваних ХАМАС, на палестинців у ізраїльських в'язницях. Крім того, згідно з угодою призупиняється 15-місячна війна в Газі на перші шість тижнів.

Подробиці подальших кроків повідомляє The Guardian.

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Що далі буде відбуватись згідно з угодою

Відповідно до угоди, схваленої після засідання кабінету міністрів, шеститижневе припинення вогню набуде чинності в неділю, хоча ключові питання залишаються, включаючи імена 33 заручників, які будуть звільнені протягом перших шести тижнів фазі припинення вогню і хто з них ще живий.

"Уряд схвалив план повернення заручників", — йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Ізраїль заявив, що імена заручників будуть оприлюднені лише після того, як їх передадуть Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Список з іменами тих, хто буде звільнений протягом наступних шести тижнів, циркулює на головних ізраїльських новинних сайтах з раннього ранку п'ятниці. Очікується, що ХАМАС оприлюднить імена заручників, яких буде звільнено, у перший день, увечері перед набуттям чинності угоди.

Через 24 години після ухвалення угоди Верховний суд Ізраїлю має розглянути петиції проти звільнення палестинських ув’язнених, але, як очікується, не буде втручатися.

Згідно з першою фазою угоди, яка триватиме 42 дні, ХАМАС погодився звільнити 33 заручників, включаючи дітей, жінок (включаючи солдатів) і чоловіків старше 50 років, в обмін на сотні палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Близько 100 палестинських ув'язнених, яких планується звільнити, відбувають довічне ув'язнення за насильницькі напади на ізраїльтян; інші були ув’язнені за менші правопорушення, зокрема публікації в соціальних мережах, або утримувалися під адміністративним затриманням, що дозволяє запобіжний арешт осіб на основі нерозкритих доказів.

Очікується, що в неділю буде звільнено трьох ізраїльських заручників, потім ще чотирьох на сьомий день і знову в кінці кожного тижня припинення вогню.

Угода також дозволить на першому етапі палестинцям, які залишили свої домівки, вільно пересуватися по сектору Газа, який Ізраїль розділив на дві половини військовим коридором.

Передбачається, що поранених евакуйовують для лікування за кордон, а допомога на територію має збільшитися до 600 вантажівок на день.

На другому етапі залишилися живі заручники будуть відправлені назад і відповідна частка палестинських в'язнів буде звільнена, а Ізраїль повністю виведеться з території.

Третій етап стосуватиметься обміну тілами померлих заручників і членів ХАМАСу, а також буде запущено план реконструкції Гази. Домовленості щодо майбутнього управління смугою залишаються туманними.

Детальніше про те, як відбувалося підписання угоди, які є нюанси та як буде реалізовано угоду — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй прощальній промові заявив, що ХАМАС зміг залучити майже стільки ж нових бійців, скільки Ізраїль убив під час свого наступу на Газу.