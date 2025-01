Нетаньяху підтвердив підписання угоди про припинення вогню в Секторі Газа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Liga.net

Представники Ізраїлю, ХАМАС, США і Катару офіційно підписали угоду про звільнення заручників і припинення вогню в Газі. Підписання відбулося в Досі, де відбувалися переговори.

Інформацію про це підтвердила канцелярія безпосередньо прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, пишуть The Jerusalem Post і The Times of Israel.

Між Ізраїлем і ХАМАС підписано угоду

Згідно із заявою, Нетаньягу був проінформований про угоду і скликав у п'ятницю засідання кабінету міністрів безпеки, щоб провести голосування щодо угоди.

Втім, представник прем'єра також повідомив, що засідання Кабміну в повному складі відбудеться тільки в суботу ввечері, пояснивши, що противникам угоди необхідно надати 24 години для подачі петиції до Верховного суду, а засідання в п'ятницю вдень не дасть їм достатньо часу для цього.

The Times of Israel пише, що поки кабінет безпеки чекає на повернення додому переговорної групи Ізраїлю з Дохи (столиці Катару), залишається незрозумілим, чому все ж таки кабінет безпеки і повний склад Кабміну не можуть бути скликані до вечора в п'ятницю.

Таким чином, проведення повного засідання кабінету міністрів у суботу означає, що 24-годинний пільговий період для подання петиції не закінчиться до вечора неділі. Це означає, що угода про початок припинення вогню та звільнення заручників набуде чинності на день пізніше, у понеділок, а не як планувалося на неділю. Тобто, першим трьом заручникам, яких мали звільнити в неділю, доведеться чекати ще один день.

Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй прощальній промові заявив, що ХАМАС зміг залучити майже стільки ж нових бійців, скільки Ізраїль убив під час свого наступу на Газу. Він додав, що оскільки терористи залишаються владою на тій території, це може ускладнити плани післявоєнного управління анклавом.