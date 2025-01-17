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Нетаньягу підтвердив підписання угоди між Ізраїлем і ХАМАС

17 січня 2025 05:59
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Нетаньяху підтвердив підписання угоди про припинення вогню в Секторі Газа
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Liga.net
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Представники Ізраїлю, ХАМАС, США і Катару офіційно підписали угоду про звільнення заручників і припинення вогню в Газі. Підписання відбулося в Досі, де відбувалися переговори.

Інформацію про це підтвердила канцелярія безпосередньо прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, пишуть The Jerusalem Post і The Times of Israel.

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Згідно із заявою, Нетаньягу був проінформований про угоду і скликав у п'ятницю засідання кабінету міністрів безпеки, щоб провести голосування щодо угоди.

Втім, представник прем'єра також повідомив, що засідання Кабміну в повному складі відбудеться тільки в суботу ввечері, пояснивши, що противникам угоди необхідно надати 24 години для подачі петиції до Верховного суду, а засідання в п'ятницю вдень не дасть їм достатньо часу для цього.

The Times of Israel пише, що поки кабінет безпеки чекає на повернення додому переговорної групи Ізраїлю з Дохи (столиці Катару), залишається незрозумілим, чому все ж таки кабінет безпеки і повний склад Кабміну не можуть бути скликані до вечора в п'ятницю.

Таким чином, проведення повного засідання кабінету міністрів у суботу означає, що 24-годинний пільговий період для подання петиції не закінчиться до вечора неділі. Це означає, що угода про початок припинення вогню та звільнення заручників набуде чинності на день пізніше, у понеділок, а не як планувалося на неділю. Тобто, першим трьом заручникам, яких мали звільнити в неділю, доведеться чекати ще один день.

Детальніше про те, як відбувалося підписання угоди, які є нюанси та як буде реалізовано угоду — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Нагадаємо, днями держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй прощальній промові заявив, що ХАМАС зміг залучити майже стільки ж нових бійців, скільки Ізраїль убив під час свого наступу на Газу. Він додав, що оскільки терористи залишаються владою на тій території, це може ускладнити плани післявоєнного управління анклавом.

Ізраїль війна Сектор Гази Беньямін Нетаньягу заручники ХАМАС

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