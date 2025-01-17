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Нетаньяху подтвердил подписание соглашения между Израилем и ХАМАС

17 января 2025 05:59
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Нетаньяху подтвердил подписание соглашения о прекращении огня в Секторе Газа
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Liga.net
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Подписание состоялось в Дохе, где происходили переговоры.

Информацию об этом подтвердила канцелярия непосредственно премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишут The Jerusalem Post и The Times of Israel.

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Согласно заявлению, Нетаньяху был проинформирован о соглашении и созвал в пятницу заседание кабинета министров безопасности, чтобы провести голосование по соглашению.

Однако представитель премьера также сообщил, что заседание Кабмина в полном составе состоится только в субботу вечером, объяснив, что противникам сделки необходимо предоставить 24 часа для подачи петиции в Верховный суд, а заседание в пятницу днем не даст им достаточно времени для этого.

The Times of Israel пишет, что пока кабинет безопасности ждет возвращения домой переговорной группы Израиля из Дохи (столицы Катара), остается неясным, почему все же кабинет безопасности и полный состав Кабмина не могут быть созваны до вечера в пятницу.

Таким образом, проведения полного заседания кабинета министров в субботу означает, что 24-часовой льготный период для подачи петиции не закончится до вечера воскресенья. Это значит, что сделка о начале прекращения огня и освобождению заложников вступит на день позже, в понедельник, а не как планировалось на воскресенье. То есть, первым трем заложникам, которых должны были освободить в воскресенье, придется ждать еще один день.

Подробнее о том, как происходило подписание соглашения, какие есть нюансы и как будет реализована сделка — читайте в материале Новини.LIVE.

Напомним, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен в своей прощальной речи заявил, что ХАМАС смог привлечь почти столько же новых бойцов, сколько Израиль убил во время своего наступления на Газу. Он добавил, что поскольку террористы остаются властью на той территории, это может усложнить планы послевоенного управления анклавом.

Израиль война Сектор Газа Биньямин Нетаньяху заложники ХАМАС

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