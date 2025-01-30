Авіакатастрофа у США — Трамп відреагував на трагедію

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сьогодні, 30 січня, у штаті Колумбія в США зіткнулися пасажирський літак та військовий гелікоптер. Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофи можна було б уникнути.

Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social, передає CNN.

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Перед тим, як опублікувати пост, Трамп повідомив, що він повністю поінформований про авіакатастрофу. Він наголосив, що стежить за ситуацією. Пізніше Президент США поширив допис, де заявив, авіатрощі "здається, слід було запобігти".

"Це була ясна ніч, на літаку горіли ліхтарі, чому вертоліт не піднявся, не опустився, не розвернувся. Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак. Це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти. Не добре!" — написав Трамп.

Нагадаємо, на борту літака, який потрапив в авіатрощу в США, було 60 пасажирів та екіпаж. У гелікоптері летіло троє військових. Станом на зараз невідомо про жодну людину, яка вижила у катастрофі.

Також росЗМІ повідомили, що в літаку на момент трощі перебували російські спортсмени. В мережі оприлюднили список імен.