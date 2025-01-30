Авиакатастрофа в США — Трамп отреагировал на трагедию

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сегодня, 30 января, в штате Колумбия в США столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофы можно было бы избежать.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает CNN.

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Перед тем, как опубликовать пост, Трамп сообщил, что он полностью проинформирован об авиакатастрофе. Он подчеркнул, что следит за ситуацией. Позже Президент США распространил сообщение, где заявил, что авиакатастрофу "кажется, следовало предотвратить".

"Это была ясная ночь, на самолете горели фонари, почему вертолет не поднялся, не опустился, не развернулся. Почему диспетчерская башня не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. Не хорошо!", — написал Трамп.

Напомним, на борту самолета, который попал в авиакатастрофу в США, было 60 пассажиров и экипаж. В вертолете летели трое военных. По состоянию на сейчас не известно ни об одном человеке, который выжил в катастрофе.

Также росСМИ сообщили, что в самолете на момент крушения находились российские спортсмены. В сети обнародовали список имен.