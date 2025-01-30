Фінансування від USAID поширювалось не тільки на ЗМІ, але й на важливі гуманітарні проєкти в Україні

USAID профінансувала освітній центр для дітей-переселенців у Запоріжжі. Фото: Reuters

Рішення США, а якщо бути точними, президента Трампа, тимчасово призупинити фінансування проєктів, що реалізуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у низці країн, в тому числі й Україні, викликало значну стурбованість серед українських державних інституцій. Хоча це рішення не стосується військової допомоги, воно має відчутний вплив на реалізацію гуманітарних та соціальних проєктів, що фінансуються USAID в Україні.

Про наслідки припинення фінансування повідомляє Економічна правда.

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У соцмережах лунають радісні крики про те, що "грантоїди" залишаться без фінансування США. Мова тут йде про ЗМІ, але таких проєктів насправді небагато. Люди не враховують, що за програмою USAID фінансуються не тільки ЗМІ, але й багато інших гуманітарних та державних програм.

Допомога USAID Україні у 2024 році. Фото: Кабмін України

Журналісти Економічної правди склали величезний перелік організацій, які залежні від допомоги USAID і виявилось, що там чимало проєктів, які допомогають у реабілітації військових, підтримки людей з інвалідністю, освітніх програм, відбудови шкіл, забезпеченню енергонезалежності, розвитку лікарень і т.д.

Що буде далі

У матеріалі наголошується, що Держдеп США вже дещо переглянув своє рішення, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми (ліки, медичні послуги, їжа, житло і допомогу на прожиття), а також розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги.

Початкова стримана реакція українських експертів пояснюється кількома факторами: по-перше, призупинення не є остаточним і передбачає можливість відновлення фінансування через три місяці; по-друге, воно стосується лише частини програм USAID, а не всіх проєктів, що реалізуються в Україні за підтримки США.

Проте з часом стало очевидним, що масштаби впливу призупинення фінансування значні. Багато державних інституцій, які залежать від USAID, опинилися перед необхідністю шукати альтернативні джерела фінансування.

Це спонукало Президента України Володимира Зеленського доручити уряду проаналізувати гуманітарні програми USAID та визначити можливість їх часткового покриття з державного бюджету.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа відновила частину програм міжнародної допомоги, які раніше були заморожені на 90 днів. А дипломати звернулися до держсекретаря Марка Рубіо з проханням зробити виняток для України.