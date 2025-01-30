Финансирование от USAID распространялось не только на СМИ, но и на важные гуманитарные проекты в Украине

USAID профинансировала образовательный центр для детей-переселенцев в Запорожье. Фото: Reuters

Решение США, а если быть точными, президента Трампа, приостановить финансирование проектов, реализуемых Агентством США по международному развитию (USAID) в ряде стран, в том числе и Украине, вызвало значительную обеспокоенность среди украинских государственных институций. Хотя это решение не касается военной помощи, оно имеет ощутимое влияние на реализацию гуманитарных и социальных проектов, финансируемых USAID в Украине.

О последствиях прекращения финансирования сообщает Экономическая правда.

Читайте также:

Почему помощь USAID крайне важна для Украины

В соцсетях раздаются радостные крики о том, что "грантоеды" останутся без финансирования США. Речь здесь идет о СМИ, но таких проектов на самом деле немного. Люди не учитывают, что по программе USAID финансируются не только СМИ, но и многие другие гуманитарные и государственные программы.

Помощь USAID Украине в 2024 году. Фото: Кабмин Украины

Журналисты Экономической правды составили огромный перечень организаций, которые зависимы от помощи USAID и оказалось, что там немало проектов, которые помогают в реабилитации военных, поддержке людей с инвалидностью, образовательных программ, восстановлению школ, обеспечению энергонезависимости, развитию больниц и т.д.

Что будет дальше

В материале отмечается, что Госдеп США уже несколько пересмотрел свое решение, введя ряд исключений. Прежде всего они распространяются на гуманитарные программы (лекарства, медицинские услуги, еда, жилье и помощь на проживание), а также разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи.

Изначально сдержанная реакция украинских экспертов объясняется несколькими факторами: во-первых, приостановление не является окончательным и предусматривает возможность возобновления финансирования через три месяца; во-вторых, оно касается лишь части программ USAID, а не всех проектов, реализуемых в Украине при поддержке США.

Но со временем стало очевидным, что масштабы влияния приостановления финансирования значительны. Многие государственные институты, которые зависят от USAID, оказались перед необходимостью искать альтернативные источники финансирования.

Это побудило Президента Украины Владимира Зеленского поручить правительству проанализировать гуманитарные программы USAID и определить возможность их частичного покрытия из государственного бюджета.

Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа возобновила часть программ международной помощи, которые ранее были заморожены на 90 дней. А дипломаты обратились к госсекретарю Марку Рубио с просьбой сделать исключение для Украины.