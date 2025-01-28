Зеленський виступив зі зверненням через призупинення допомоги від США — що сказав

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБУ-Україна

Після того, як Держдепартамент США наказав призупинити надання міжнародної допомоги, Україна оцінює ситуацію та визначає пріоритетні напрямки, які потребують негайного вирішення. Йдеться про гуманітарні програми.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в вівторок, 28 січня.

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Зеленський наголосив, що доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені. Президент підкреслив, що ці програми охоплюють різні сфери — від цифровізації та зв’язку до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень і відновлення інфраструктури.

"Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер — від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови", — сказав Зеленський.

Глава держави також запевнив, що критичні проєкти, зокрема ті, що стосуються захисту українських дітей, ветеранів та інфраструктури, отримають підтримку.

"Деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, — пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо", — підсумував Президент.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) призупинила усі проєкти в Україні та видатки на них на 90 днів. Дипломати звернулися до держсекретаря Марка Рубіо з проханням зробити виняток для України.