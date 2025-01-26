Програми USAID в Україні тимчасово призупинили — яка причина

Офіс USAID. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) призупинила усі проєкти в Україні та видатки на них на 90 днів. Таке розпорядження дав Держдеп США.

Про це повідомляє Reuters та один із працівників офісу USAID у Києві у коментарі Суспільному.

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Зазначається, що Держдеп США видав розпорядження для USAID про призупинення всіх проєктів та видатки на них. Причиною такого рішення стала зупинка програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Reuters повідомив, що це рішення охоплює низку ключових програм, зокрема, підтримку освітніх закладів, екстрену допомогу матерям, вакцинацію дітей та медичну допомогу.

Через 85 днів після перевірки держсекретар Марко Рубіо подасть президенту США Дональду Трампу

Через 85 днів держсекретар Марко Рубіо подасть президенту Дональду Трампу доповідь, де вкаже, які програми іноземні допомоги можна продовжувати, а які слід припинити.

Водночас виключення були зроблені для військової допомоги Ізраїлю та Єгипту, які щорічно отримують 3,3 млрд доларів і 1,3 млрд доларів відповідно.

Що таке USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) — незалежне агентство федерального уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу іншим країнам та було засноване 1961 року.

Вона має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

Що стосується України, то USAID допомогу нашій державі у сферах економічного розвитку, демократії та управління, енергетичної безпеки, охорони здоров'я та соціального сектору. З 1922 року до сьогодні Агенція надала Україні допомогу на 1,7 мільярда доларів.

З початку повномасштабної війни проєкт USAID доправляє в Україну гуманітарну допомогу, яка допомагає забезпечити українців теплом та електрикою попри удари Росії по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, у жовтні голова USAID повідомила про зростання технічного сектору в Україні з 2022 року. Це принесло економіці країни 14 мільярдів доларів.

Також ми писали, що українцям доступна допомога від USAID у 700 доларів. Реєстрація була доступна до кінця січня 2025 року, але що буде з нею після призупинення проєктів невідомо.