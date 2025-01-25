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США могли зупинити допомогу Україні, — ЗМІ

25 січня 2025 01:01
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Держдепартамент видав указ призупинити іноземну допомогу, ймовірно й Україні
Військова допомога США. Фото: Міністерство оборони США
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У п'ятницю, 24 січня, Держдепартамент США видав наказ зупинити всю іноземну допомогу, включно, імовірно, й Україні. Крім того, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) також отримало команду зупинити фінансування всіх проєктів в Україні. 

Про це повідомляє Politico і Reuters.

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Припинення допомоги Україні з боку США

Як пише Politico, держсекретар США Марко Рубіо випустив інструкцію, яка зупиняє видатки на більшість наявних грантів іноземної допомоги на 90 днів. Документ набуває чинності негайно.

За словами трьох чинних і двох колишніх чиновників, нові вказівки означають, що ніяких подальших дій з розподілу фінансування допомоги за програмами, вже схваленими урядом США, вживатися не буде.

Один чинний чиновник Держдепартаменту США, а також двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена заявили, що пауза, вочевидь, спрямована на припинення допомоги ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія і Тайвань.

Очікується, що Держдепартамент США підготує звіт протягом 85 днів з моменту випуску вказівок, який потім буде супроводжувати рекомендацію Рубіо президенту США Дональду Трампу про те, які програми іноземної допомоги слід продовжити, а які припинити.

Утім, журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш спростовує цей матеріал. Він із посиланням на джерела в Пентагоні пише, що наказ держсекретаря Рубіо про припинення закордонної допомоги США не стосується військової підтримки України. Водночас він не знає, звідки Politico взяло інформацію про призупинення військової допомоги.

"Можливо, йдеться про програму FMF, але вона вже давно витрачена", — написав Яриш.

Тим часом агентство Reuters пише, що представники USAID теж отримали вказівку зупинити проєкти, які пов'язані з Україною. Серед заморожених ініціатив — підтримка шкіл, надання медичної допомоги, зокрема, екстреної допомоги матерям і вакцинації дітей.

Нагадаємо, що 23 січня Трамп підписав указ про призупинення міжнародної допомоги. Однак, як повідомили в Пентагоні, рішення не стосується безпекової допомоги Україні.

Також ми писали, що Трамп заявив, що хоче якнайшвидше зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки новий президент США має намір забезпечити припинення війни в Україні і працювати над скороченням ядерної зброї.

США військова допомога USAID допомога війна в Україні Держдеп США

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