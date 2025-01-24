Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним якомога швидше

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче якомога швидше зустрітися із президентом Росії Володимиром Путін. Американський лідер прагне забезпечити припинення війни в України та працювати над скороченням ядерної зброї.

Про це в четвер, 23 січня, повідомило Reuters.

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"Я дійсно хотів би найближчим часом зустрітися із президентом Путіним, щоб закінчити цю війну", — заявив Трамп по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За його словами, це бажання зумовлене не економічною стратегією, а тим, що втрачаються мільйони життів, йде бійня.

Згодом, виступаючи того ж дня в Білому домі Трамп сказав журналістам, що готовий зустрітися з Путіним якомога швидше, щоб покласти край війні, та назвав цю війну смішною.

Нагадаємо, на думку Трампа, війна між Україною та Росією взагалі не мала починатися. Американський лідер вважає, що Україна вже готова до припинення вогню, а от, якої думки дотримується Росія, ще потрібно дізнатися.

Раніше президент США заявив, що рішення про закінчення війни між Україною та Росією невдовзі буде готово. За його словами, США наразі працюють над досягненням угоди про припинення вогню.