Коли закінчиться війна в Україні — Трамп у Давосі зробив обнадійливу заяву

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

США працюють над досягненням угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Процес вже триває, а рішення про закінчення війни невдовзі буде готове.

Про це заявив американський лідер Дональд Трамп під час онлайн-виступу на форумі у Давосі в четвер, 23 січня.

Читайте також:

Коли закінчиться війна в Україні

Трамп зазначив, що працює над досягненням домовленостей про припинення вогню, наголошуючи на величезних втратах з обох сторін.

"Ми досягнемо домовленості щодо припинення вогню між Росією та Україною. Ми працюємо в цьому напрямку, тому що мільйони солдат зараз помирають. Ми не бачили нічого подібного після завершення Другої світової війни. Вони усіюють своїми трупами рівнини України. Є мільйони росіян та мільйони українців, які помирають. Це найбільша війна від часів Другої світової війни, і вони хочуть, щоб це припинилося. Сподіваюся, що рішення вже невдовзі буде готове", — сказав Трамп.

Президент США також закликав Саудівську Аравію знову знизити ціни на нафту, вважаючи, що це може сприяти припиненню війни між Росією та Україною.

Крім того, глава Білого дому повторив свою заяву про втрати України та Росії у війні, за його даними, кількість жертв вже сягає мільйона.