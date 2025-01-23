Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціну на нафту — в чому причина

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп закликав Саудівську Аравію знову знизити ціну на нафту. За словами Президента США, тоді війна між РФ та Україною закінчиться.

Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на форумі в Давосі в четвер, 23 січня.

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Як зазначив очільник Сполучених Штатів Америки, Саудівська Аравія буде інвестувати 6 млрд доларів в економіку США. Про це Трамп говорив із саудівським принцом.

"Ми також домовимося про те, щоб Саудівська Аравія знизила ціни на нафту і мені дивно, що це не відбулося, до виборів. Якщо ціни знижаться, то війна між Україною та Росією припиниться одразу ж. Нам потрібно знизити ціни та покласти край цій війні", — заявив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп озвучив нові дані щодо втрат України та Росії у війні. Він також звинуватив адміністрацію Байдена у приховуванні даних про реальну кількість загиблих.

У Давосі Дональд Трамп також заявив, що США працюють над досягненням угоди про припинення вогню між Росією та Україною. За словами політика, цей процес вже триває.