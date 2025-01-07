Повінь у Саудівській Аравії — місто Мекка пішло під воду

Повінь у Саудівській Аравії. Фото: Arabnews

Кілька міст Саудівської Аравії опинилися під водою через проливні зливи та шторм. Сильні потоки води змивають з дороги автомобілі, а люди намагаються заховатись у безпечних місцях.

Про це повідомляє The Daily Mail.

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Метеорологічне управління країни повідомило, що повінь вже накрила священні міста Мекку, Медину та Джидду. Сильні потоки води змивають усе з дороги, а люди ледве встигають сховатися.

Також відомо, що у постраждалих регіонах вже закрили школи та садки, а жителям рекомендують залишатися вдома упродовж кількох днів. У мережі вже поширюють фото та відео з місця подій. На кадрах видно, як вулиці міст перетворюються на річки.

Фахівці попереджають, що така погода протримається в країні ще кілька днів. Влада закликає жителів підготуватися до негоди, а мешканців постраждалих міст просить запасатися водою та чекати можливих збоїв в електропостачанні.

Нагадаємо, у листопаді сильна повінь накрила Іспанію. Природне лихо забрало життя щонайменше 211 людей.

Кількома днями раніше залило дощами Францію. Через потужні повені вже є постраждалі, а в шести департаментах оголошували червоний рівень небезпеки.