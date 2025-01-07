Наводнение в Саудовской Аравии — город Мекка ушел под воду

Наводнение в Саудовской Аравии. Фото: Arabnews

Несколько городов Саудовской Аравии оказались под водой из-за проливных ливней и шторма. Сильные потоки воды смывают с дороги автомобили, а люди пытаются спрятаться в безопасных местах.

Об этом сообщает The Daily Mail.

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Метеорологическое управление страны сообщили, что наводнение уже накрыло священные города Мекку, Медину и Джидду. Сильные потоки воды смывают все с дороги, а люди едва успевают спрятаться.

Также известно, что в пострадавших регионах уже закрыли школы и садики, а жителям рекомендуют оставаться дома в течение нескольких дней. В сети уже распространяют фото и видео с места событий. На кадрах видно, как улицы городов превращаются в реки.

Специалисты предупреждают, что такая погода продержится в стране еще несколько дней. Власти призывают жителей подготовиться к непогоде, а жителей пострадавших городов просит запасаться водой и ждать возможных сбоев в электроснабжении.

Напомним, в ноябре сильное наводнение накрыло Испанию. Природное бедствие унесло жизни по меньшей мере 211 человек.

Несколькими днями ранее залило дождями Францию. Из-за мощных наводнений уже есть пострадавшие, а в шести департаментах объявляли красный уровень опасности.