Наводнение в Саудовской Аравии — город Мекка ушел под воду

Города уходят под воду — Саудовскую Аравию накрыло наводнение
Несколько городов Саудовской Аравии оказались под водой из-за проливных ливней и шторма. Сильные потоки воды смывают с дороги автомобили, а люди пытаются спрятаться в безопасных местах.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Масштабное наводнение в Саудовской Аравии
Метеорологическое управление страны сообщили, что наводнение уже накрыло священные города Мекку, Медину и Джидду. Сильные потоки воды смывают все с дороги, а люди едва успевают спрятаться.
Также известно, что в пострадавших регионах уже закрыли школы и садики, а жителям рекомендуют оставаться дома в течение нескольких дней. В сети уже распространяют фото и видео с места событий. На кадрах видно, как улицы городов превращаются в реки.
Специалисты предупреждают, что такая погода продержится в стране еще несколько дней. Власти призывают жителей подготовиться к непогоде, а жителей пострадавших городов просит запасаться водой и ждать возможных сбоев в электроснабжении.
Напомним, в ноябре сильное наводнение накрыло Испанию. Природное бедствие унесло жизни по меньшей мере 211 человек.
Несколькими днями ранее залило дождями Францию. Из-за мощных наводнений уже есть пострадавшие, а в шести департаментах объявляли красный уровень опасности.
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