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Повінь в Іспанії — тисячі людей та військові усувають наслідки

2 листопада 2024 15:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
Повінь в Іспанії — тисячі людей об'єдналися для усунення наслідків
Іспанці вийшли на вулиці, щоб разом прибрати наслідки повені. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Іспанії досі триває ліквідація наслідків смертоносної повені, яка забрала життя щонайменше 211 людей, пошуки інших жертв досі тривають. Тисячі іспанців об'єдналися у волонтерські групи, щоб допомогти прибрати вулиці, а уряд мобілізував 7500 військових для пошуків та прибирань.

Про це повідомляє Reuters.

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Іспанці не можуть оговтатися після катастрофічної повені, яка була спричинена потужними зливами у східному регіоні Валенсії.  За попередніми даними, у регіоні загинуло щонайменше 211 осіб, а десятки вважаються зниклими безвісти.

Повінь Іспанія Валенсія
Прибирання наслідків негоди. Фото: Reuters

Сьогодні, 2 листопада, прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що уряд надсилає ще 5000 військовослужбовців для допомоги в пошуках і прибиранні на додаток до 2500 солдатів, які вже розпочали роботи.

Іспанія потоп
Поліція обстежує руїни. Фото: Reuters

"Це найбільша операція збройних сил Іспанії в мирний час. Уряд збирається мобілізувати всі необхідні ресурси, поки вони потрібні", — сказав Санчес. 

Іспанці об'єдналися для ліквідації наслідків

Тим часом тисячі іспанців подалися у волонтери та масово прибувають до центру "Місто мистецтв і наук" у Валенсії, щоб взяти участь у спільному прибиранні, яке організувала регіональна влада. 

Волонтери Іспанія
Тисячі людей безупинно прибувають до центру, щоб допомогти ліквідувати наслідки повені. Фото: Reuters
Іспанія волонтери потоп
Черга з людей. Фото: Reuters

Люди масово виходять на вулиці та допомагають прибирати будинки та дороги від мулу, який затопив цілі райони.

Іспанія наслідки повені
Мешканці очищують вулиці. Фото: Reuters
Повінь в Іспанії наслідки фото
Люди збирають мул з вулиць. Фото: Reuters

Тим часом місцеві мешканці розповіли, що у сотнях будинків сильні руйнування та збитки. Люди змушені викидати меблі та власні речі, які зіпсовані мулом та водою. 

"Ми почуваємося покинутими, є багато людей, які потребують допомоги. Це не лише мій будинок, це всі будинки, і ми викидаємо меблі, ми викидаємо все. Коли прийде допомога, щоб поставити холодильники та пральні машини? Тому що ми не можемо навіть випрати одяг і не можемо навіть прийняти душ", — поскаржилась одна з мешканок Піканьї.

Медики скаржаться на перебої зі світлом та зазначили, що люди масово виїжджають з регіону, поки там ліквідовують наслідки. 

Тим часом синоптики прогнозують дощі за кілька днів. А кліматологи пов'язують сильні опади з глобальним потеплінням, яке спричинило потужні зливи. 

Нагадаємо, в Іспанії продовжують знаходити тіла загиблих внаслідок повені. У місті довелося організувати роботу тимчасового моргу.

Також стало відомо, яких збитків завдала повінь в Іспанії. Фермери скаржаться на катастрофічні руйнування у господарствах. 

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