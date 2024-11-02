Повінь в Іспанії — тисячі людей об'єдналися для усунення наслідків

Повінь в Іспанії — тисячі людей та військові усувають наслідки
В Іспанії досі триває ліквідація наслідків смертоносної повені, яка забрала життя щонайменше 211 людей, пошуки інших жертв досі тривають. Тисячі іспанців об'єдналися у волонтерські групи, щоб допомогти прибрати вулиці, а уряд мобілізував 7500 військових для пошуків та прибирань.
Про це повідомляє Reuters.
Уряд Іспанії надсилає військових на ліквідацію наслідків повені
Іспанці не можуть оговтатися після катастрофічної повені, яка була спричинена потужними зливами у східному регіоні Валенсії. За попередніми даними, у регіоні загинуло щонайменше 211 осіб, а десятки вважаються зниклими безвісти.
Сьогодні, 2 листопада, прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що уряд надсилає ще 5000 військовослужбовців для допомоги в пошуках і прибиранні на додаток до 2500 солдатів, які вже розпочали роботи.
"Це найбільша операція збройних сил Іспанії в мирний час. Уряд збирається мобілізувати всі необхідні ресурси, поки вони потрібні", — сказав Санчес.
Іспанці об'єдналися для ліквідації наслідків
Тим часом тисячі іспанців подалися у волонтери та масово прибувають до центру "Місто мистецтв і наук" у Валенсії, щоб взяти участь у спільному прибиранні, яке організувала регіональна влада.
Люди масово виходять на вулиці та допомагають прибирати будинки та дороги від мулу, який затопив цілі райони.
Тим часом місцеві мешканці розповіли, що у сотнях будинків сильні руйнування та збитки. Люди змушені викидати меблі та власні речі, які зіпсовані мулом та водою.
"Ми почуваємося покинутими, є багато людей, які потребують допомоги. Це не лише мій будинок, це всі будинки, і ми викидаємо меблі, ми викидаємо все. Коли прийде допомога, щоб поставити холодильники та пральні машини? Тому що ми не можемо навіть випрати одяг і не можемо навіть прийняти душ", — поскаржилась одна з мешканок Піканьї.
Медики скаржаться на перебої зі світлом та зазначили, що люди масово виїжджають з регіону, поки там ліквідовують наслідки.
Тим часом синоптики прогнозують дощі за кілька днів. А кліматологи пов'язують сильні опади з глобальним потеплінням, яке спричинило потужні зливи.
Нагадаємо, в Іспанії продовжують знаходити тіла загиблих внаслідок повені. У місті довелося організувати роботу тимчасового моргу.
Також стало відомо, яких збитків завдала повінь в Іспанії. Фермери скаржаться на катастрофічні руйнування у господарствах.
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