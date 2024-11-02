Наводнение в Испании – тысячи людей объединились для устранения последствий

Испанцы вышли на улицы, чтобы вместе убрать последствия наводнения. Фото: Reuters

В Испании до сих пор продолжается ликвидация последствий смертоносного наводнения, унесшего жизни по меньшей мере 211 человек, поиски других жертв до сих пор продолжаются. Тысячи испанцев объединились в волонтерские группы, чтобы помочь убрать улицы, а правительство мобилизовало 7 500 военных для поисков и уборок.

Об этом сообщает Reuters.

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Испанцы не могут оправиться после катастрофического наводнения, вызванного мощными ливнями в восточном регионе Валенсии. По предварительным данным, в регионе погибли по меньшей мере 211 человек, а десятки считаются пропавшими без вести.

Уборка последствий непогоды. Фото: Reuters

Сегодня, 2 ноября, премьер-министр Педро Санчес заявил, что правительство присылает еще 5 000 военнослужащих для помощи в поисках и уборке в дополнение к уже 2 500 солдатам, которые уже приступили к работе.

Полиция обследует развалины. Фото: Reuters

"Это самая большая операция вооруженных сил Испании в мирное время. Правительство собирается мобилизовать все необходимые ресурсы, пока они нужны", — сказал Санчес.

Испанцы объединились для ликвидации последствий

Между тем тысячи испанцев отправились в волонтеры и массово прибывают в центр "Город искусств и наук" в Валенсии, чтобы принять участие в совместной уборке, организованной региональными властями.

Тысячи людей постоянно прибывают в центр, чтобы помочь ликвидировать последствия наводнения. Фото: Reuters

Очередь из людей. Фото: Reuters

Люди массово выходят на улицы и помогают убирать дома и дороги от ила, затопившего целые районы.

Жители очищают улицы. Фото: Reuters

Люди собирают ил с улиц. Фото: Reuters

Между тем местные жители рассказали, что в сотнях домов сильные разрушения и ущерб. Люди вынуждены выбрасывать мебель и собственные вещи, испорченные илом и водой.

"Мы чувствуем себя брошенными, есть много людей, нуждающихся в помощи. Это не только мой дом, это все дома, и мы выбрасываем мебель, мы выбрасываем все. Когда придет помощь, чтобы поставить холодильники и стиральные машины? Потому что мы не можем даже постирать одежду и не можем даже принять душ", — пожаловалась одна из жительниц Пиканьи.

Медики жалуются на перебои со светом и отметили, что люди массово уезжают из региона, пока там ликвидируют последствия.

Тем временем синоптики прогнозируют дожди через несколько дней. А климатологи связывают сильные осадки с глобальным потеплением, которое повлекло за собой мощные ливни.

Напомним, в Испании продолжают находить тела погибших в результате наводнения. В городе пришлось организовать работу временного морга.

Также стало известно, какой ущерб нанесло наводнение в Испании. Фермеры жалуются на катастрофические разрушения в хозяйствах.