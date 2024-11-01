Повінь в Іспанії — кількість жертв збільшилася до понад 200 осіб

Масштабна повінь в Іспанії — кількість жертв перевищила 200
Внаслідок раптової повені в Іспанії загинуло щонайменше 205 осіб. Іспанські рятувальники відкрили тимчасовий морг для зберігання тіл загиблих.
Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 1 листопада.
Раптова повінь в Іспанії — які наслідки
Наразі кількість жертв внаслідок руйнівної повені в Іспанії зросла до 205 осіб. Повідомляється, що іспанські рятувальники відкрили тимчасовий морг, який знаходиться у конференц-центрі.
Найбільша кількість загиблих у східному регіоні країни у Валенсії, де відомо про щонайменше 202 людини. Також троє загиблих в Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії.
Видання зазначає, що це найбільша погодна катастрофа за останні п'ять десятиліть у Європі. Кількість жертв, імовірно, продовжить зростати, оскільки десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.
Для того, аби відновити постачання електроенергії в будинках, пожежники перекачували бензин із покинутих під час повені автомобілів до електрогенераторів. Станом на сьогодні близько 75 тисяч будинків все ще залишаються без електрики.
"Ми ходимо від машини до машини в пошуках будь-якого бензину, який зможемо знайти", — сказав один пожежник, який приїхав до Валенсії, щоб допомогти рятувальникам.
Нагадаємо, ввечері 29 жовтня в Іспанії випала річна норма опадів всього лише за вісім годин. Раптові повені призвели до руйнувань доріг, залізничних колій та мостів, а цілі міста пішли під воду.
У зв'язку зі стихійним лихом багато авіарейсів до Валенсії було переправлено до інших міст. Частину вильотів із регіону та рух поїздів просто скасували.
Українська телеведуча Ольга Фреймут стала свідком повені в Іспанії. Вона саме прямувала до Валенсії, де в неї мала відбутися лекція з етикету.
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