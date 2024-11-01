Повінь в Іспанії — кількість жертв збільшилася до понад 200 осіб

Десятки пошкоджених автомобілів після повені в Іспанії. Фото: Reuters

Внаслідок раптової повені в Іспанії загинуло щонайменше 205 осіб. Іспанські рятувальники відкрили тимчасовий морг для зберігання тіл загиблих.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 1 листопада.

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Наразі кількість жертв внаслідок руйнівної повені в Іспанії зросла до 205 осіб. Повідомляється, що іспанські рятувальники відкрили тимчасовий морг, який знаходиться у конференц-центрі.

Жителі Валенсії ліквідують наслідки повені. Фото: Reuters

Найбільша кількість загиблих у східному регіоні країни у Валенсії, де відомо про щонайменше 202 людини. Також троє загиблих в Кастилії-Ла-Манчі та Андалусії.

Медики надають допомогу постраждалим під час повені в Іспанії. Фото: Reuters

Видання зазначає, що це найбільша погодна катастрофа за останні п'ять десятиліть у Європі. Кількість жертв, імовірно, продовжить зростати, оскільки десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Валенсія відновлюється після раптової повені. Фото: Reuters

Для того, аби відновити постачання електроенергії в будинках, пожежники перекачували бензин із покинутих під час повені автомобілів до електрогенераторів. Станом на сьогодні близько 75 тисяч будинків все ще залишаються без електрики.

"Ми ходимо від машини до машини в пошуках будь-якого бензину, який зможемо знайти", — сказав один пожежник, який приїхав до Валенсії, щоб допомогти рятувальникам.

Наслідки повені у Валенсії. Фото: Reuters

Нагадаємо, ввечері 29 жовтня в Іспанії випала річна норма опадів всього лише за вісім годин. Раптові повені призвели до руйнувань доріг, залізничних колій та мостів, а цілі міста пішли під воду.

У зв'язку зі стихійним лихом багато авіарейсів до Валенсії було переправлено до інших міст. Частину вильотів із регіону та рух поїздів просто скасували.

Українська телеведуча Ольга Фреймут стала свідком повені в Іспанії. Вона саме прямувала до Валенсії, де в неї мала відбутися лекція з етикету.