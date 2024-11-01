Наводнение в Испании — количество жертв увеличилось до более чем 200 человек

Десятки поврежденных автомобилей после наводнения в Испании. Фото: Reuters

В результате внезапного наводнения в Испании погибли по меньшей мере 205 человек. Испанские спасатели открыли временный морг для хранения тел погибших.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 1 ноября.

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Внезапное наводнение в Испании

Сейчас количество жертв в результате разрушительного наводнения в Испании возросло до 205 человек. Сообщается, что испанские спасатели открыли временный морг, который находится в конференц-центре.

Жители Валенсии ликвидируют последствия наводнения. Фото: Reuters

Наибольшее количество погибших в восточном регионе страны в Валенсии, где известно про минимум 202 человека. Также трое погибших в Кастилии-Ла-Манче и Андалусии.

Медики оказывают помощь пострадавшим во время наводнения в Испании. Фото: Reuters

Издание отмечает, что это самая большая погодная катастрофа за последние пять десятилетий в Европе. Количество жертв, вероятно, продолжит расти, поскольку десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Валенсия восстанавливается после внезапного наводнения. Фото: Reuters

Для того, чтобы восстановить поставки электроэнергии в домах, пожарные перекачивали бензин из брошенных во время наводнения автомобилей в электрогенераторы. По состоянию на сегодня около 75 тысяч домов все еще остаются без электричества.

"Мы ходим от машины к машине в поисках любого бензина, который сможем найти", — сказал один пожарный, который приехал в Валенсию, чтобы помочь спасателям.

Последствия наводнения в Валенсии. Фото: Reuters

Напомним, вечером 29 октября в Испании выпала годовая норма осадков всего за восемь часов. Внезапные наводнения привели к разрушениям дорог, железнодорожных путей и мостов, а целые города ушли под воду.

В связи со стихийным бедствием многие авиарейсы в Валенсию были переправлены в другие города. Часть вылета из региона и движение поездов просто отменили.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут стала свидетелем наводнения в Испании. Она как раз направлялась в Валенсию, где у нее должна была состояться лекция по этикету.