Раптова повінь затопила частину Іспанії — є загиблі

Раптова повінь в Іспанії спричинила десятки жертв — фото
В Іспанії раптові повені, спричинені проливними дощами, забрали життя щонайменше 51 людини та затопили цілі міста. Рятувальні служби ведуть пошукові операції в найбільш постраждалих районах, деякі жителі досі очікують на допомогу.
Про це повідомляє видання Reuters у середу, 30 жовтня.
В Іспанії через повінь загинули люди
Щонайменше 51 людина загинула внаслідок потужних раптових повеней, які охопили східну частину іспанського регіону Валенсія після проливних дощів, які пройшли 29 жовтня. Зливи спричинили затоплення міст та доріг.
Повідомляється, що серед ночі рятувальники на човнах проводили пошукові роботи в паводкових водах, рятуючи людей у місті Утьєль. Служби з надзвичайних ситуацій все ще працюють над тим, аби дістатися до найбільш постраждалих районів, деякі люди залишаються досі чекають на допомогу.
"Якщо екстрені служби не прибули, то це не через брак коштів або неготовність, а через проблему доступу", — заявив регіональний лідер Валенсії Карлос Мазон.
Іспанське метеорологічне агентство AEMET у вівторок оголошувало про червоний рівень небезпеки у Валенсії, де подекуди випало до 200 мм опадів. Згодом рівень небезпеки знизився до жовтого, оскільки дощ майже припинився.
Через стихійне лихо навіть скасували залізничні рейси до Мадриду та Барселони, а також закрили школи та інші життєво важливі служби.
Ця повінь стала найбільш руйнівною в Іспанії з 1996 року, коли внаслідок стихійного лиха в Піренеях загинули 87 осіб, ще 180 були поранені.
Нагадаємо, ураган "Мілтон", який накрив штат Флориду на початку жовтня, призвів до збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів.
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