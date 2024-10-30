Раптова повінь затопила частину Іспанії — є загиблі

Наслідки раптової повені в Іспанії. Фото: Reuters

В Іспанії раптові повені, спричинені проливними дощами, забрали життя щонайменше 51 людини та затопили цілі міста. Рятувальні служби ведуть пошукові операції в найбільш постраждалих районах, деякі жителі досі очікують на допомогу.

Про це повідомляє видання Reuters у середу, 30 жовтня.

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В Іспанії через повінь загинули люди

Щонайменше 51 людина загинула внаслідок потужних раптових повеней, які охопили східну частину іспанського регіону Валенсія після проливних дощів, які пройшли 29 жовтня. Зливи спричинили затоплення міст та доріг.

Автомобіль, який з'їхав з дороги через повінь. Фото: Reuters

Повідомляється, що серед ночі рятувальники на човнах проводили пошукові роботи в паводкових водах, рятуючи людей у ​​місті Утьєль. Служби з надзвичайних ситуацій все ще працюють над тим, аби дістатися до найбільш постраждалих районів, деякі люди залишаються досі чекають на допомогу.

Повінь у Валенсії. Фото: Reuters

"Якщо екстрені служби не прибули, то це не через брак коштів або неготовність, а через проблему доступу", — заявив регіональний лідер Валенсії Карлос Мазон.

Зруйновані будівлі через повінь. Фото: Reuters

Іспанське метеорологічне агентство AEMET у вівторок оголошувало про червоний рівень небезпеки у Валенсії, де подекуди випало до 200 мм опадів. Згодом рівень небезпеки знизився до жовтого, оскільки дощ майже припинився.

Люди йдуть затопленою вулицею в Іспанії. Фото: Reuters

Через стихійне лихо навіть скасували залізничні рейси до Мадриду та Барселони, а також закрили школи та інші життєво важливі служби.

Автомобілі під водою. Фото: Reuters

Ця повінь стала найбільш руйнівною в Іспанії з 1996 року, коли внаслідок стихійного лиха в Піренеях загинули 87 осіб, ще 180 були поранені.

Нагадаємо, ураган "Мілтон", який накрив штат Флориду на початку жовтня, призвів до збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів.

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