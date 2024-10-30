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Раптова повінь в Іспанії спричинила десятки жертв — фото

30 жовтня 2024 14:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Раптова повінь затопила частину Іспанії — є загиблі
Наслідки раптової повені в Іспанії. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В Іспанії раптові повені, спричинені проливними дощами, забрали життя щонайменше 51 людини та затопили цілі міста. Рятувальні служби ведуть пошукові операції в найбільш постраждалих районах, деякі жителі досі очікують на допомогу.

Про це повідомляє видання Reuters у середу, 30 жовтня.

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В Іспанії через повінь загинули люди

Щонайменше 51 людина загинула внаслідок потужних раптових повеней, які охопили східну частину іспанського регіону Валенсія після проливних дощів, які пройшли 29 жовтня. Зливи спричинили затоплення міст та доріг.

машина у воді
Автомобіль, який з'їхав з дороги через повінь. Фото: Reuters

Повідомляється, що серед ночі рятувальники на човнах проводили пошукові роботи в паводкових водах, рятуючи людей у ​​місті Утьєль. Служби з надзвичайних ситуацій все ще працюють над тим, аби дістатися до найбільш постраждалих районів, деякі люди залишаються досі чекають на допомогу.

Регіон Валенсія постраждав від повені
Повінь у Валенсії. Фото: Reuters

"Якщо екстрені служби не прибули, то це не через брак коштів або неготовність, а через проблему доступу", — заявив регіональний лідер Валенсії Карлос Мазон.

повінь в Іспанії
Зруйновані будівлі через повінь. Фото: Reuters

Іспанське метеорологічне агентство AEMET у вівторок оголошувало про червоний рівень небезпеки у Валенсії, де подекуди випало до 200 мм опадів. Згодом рівень небезпеки знизився до жовтого, оскільки дощ майже припинився.

Чоловіки йдуть по затопленій території після сильних дощів і повеней в Алора
Люди йдуть затопленою вулицею в Іспанії. Фото: Reuters

Через стихійне лихо навіть скасували залізничні рейси до Мадриду та Барселони, а також закрили школи та інші життєво важливі служби.

Автомобілі стоять під водою
Автомобілі під водою. Фото: Reuters

Ця повінь стала найбільш руйнівною в Іспанії з 1996 року, коли внаслідок стихійного лиха в Піренеях загинули 87 осіб, ще 180 були поранені. 

Нагадаємо, ураган "Мілтон", який накрив штат Флориду на початку жовтня, призвів до збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів. 

Раніше ми писали про те, що узбережжя півострова Флорида у США накрив найсильніший в історії півострова ураган "Хелен"

дощ Валенсія Іспанія повінь загиблі стихійне лихо

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