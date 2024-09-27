Ураган Хелен у США — у Флориді евакуюють десятки тисяч жителів

Наслідки урану у Флориді. Фото: REUTERS/Marco Bello

Узбережжя півострова Флорида у США накрив найсильніший в історії півострова ураган "Хелен". Шторму вже присвоїли четверту категорію небезпеки, у штаті запроваджений режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє АР.

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Як відомо, внаслідок потужного шторму у Флориді без світла залишилося понад 800 тисяч будинків та підприємств. Очікується, що після Флориди "Хелен" вдарить по Джорджії та прокотиться іншими штатами.

Шторму вже присвоїли четверту категорію небезпеки, у штаті запроваджений режим надзвичайної ситуації. Пориви вітру сягають до 225 км/год.

Також відомо, що вже понад 70 тисяч людей залишили свої будинки через стихію. Відомо про щонайменше двох загиблих, однак місцева влада попереджає, що кількість жертв може зрости.

Це перший шторм такої потужності, який накрив регіон з 1851 року. Фахівці очікують, що внаслідок стихії буде багато серйозних руйнувань.

Нагадаємо, два тижні тому шторм "Борис" приніс масштабні повені та проливні дощі в Чехії, Румунії, Польщі та Австрії. Через стихійне лихо загинуло щонайменше 24 людини.

Крім того, 19 вересня у Будапешті Дунай вийшов із берегів. Вода доходить до угорського парламенту, а фахівці прогнозують погіршення ситуації.