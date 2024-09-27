Ураган Хелен в США — во Флориде эвакуируют десятки тысяч жителей

Последствия урана в Флориде. Фото: REUTERS/Marco Bello

Побережье полуострова Флорида в США накрыл самый сильный в истории полуострова ураган "Хелен". Шторму уже присвоили четвертую категорию опасности, в штате введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает АР.

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Как известно, в результате мощного шторма во Флориде без света осталось более 800 тысяч домов и предприятий. Ожидается, что после Флориды "Хелен" ударит по Джорджии и прокатится по другим штатам.

Шторму уже присвоили четвертую категорию опасности, в штате введен режим чрезвычайной ситуации. Порывы ветра достигают 225 км/ч.

Также известно, что уже более 70 тысяч человек покинули свои дома из-за стихии. Известно о, по меньшей мере, двоих погибших, однако местные власти предупреждают, что количество жертв может возрасти.

Это первый шторм такой мощи, накрывший регион с 1851 года. Специалисты ожидают, что в результате стихии будет много серьезных разрушений.

Напомним, две недели назад шторм Борис принес масштабные наводнения и проливные дожди в Чехии, Румынии, Польше и Австрии. Из-за стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека.

Кроме того, 19 сентября в Будапеште Дунай вышел из берегов. Вода доходит до венгерского парламента, а специалисты прогнозируют ухудшение ситуации.