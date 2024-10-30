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Внезапное наводнение в Испании повлекло десятки жертв — фото

30 октября 2024 14:03
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Внезапное наводнение затопило часть Испании — есть погибшие
Последствия внезапного наводнения в Испании. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Испании внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни по меньшей мере 51 человека и затопили целые города. Спасательные службы ведут поисковые операции в наиболее пострадавших районах, некоторые жители до сих пор ожидают помощи.

Об этом сообщает издание Reuters в среду, 30 октября.

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По меньшей мере 51 человек погиб в результате мощных внезапных наводнений, которые охватили восточную часть испанского региона Валенсия после проливных дождей, которые прошли 29 октября. Ливни вызвали затопление городов и дорог.

машина в воде
Автомобиль, съехавший с дороги из-за наводнения. Фото: Reuters

Сообщается, что среди ночи спасатели на лодках проводили поисковые работы в паводковых водах, спасая людей в городе Утьель. Службы по чрезвычайным ситуациям все еще работают над тем, чтобы добраться до наиболее пострадавших районов, некоторые люди продолжают до сих пор ожидать помощи.

Регион Валенсия пострадал от наводнения
Наводнение в Валенсии. Фото: Reuters

"Если экстренные службы не прибыли, то это не из-за нехватки средств или неготовности, а из-за проблемы доступа", — заявил региональный лидер Валенсии Карлос Мазон.

наводнение в Испании
Разрушенные здания из-за наводнения. Фото: Reuters

Испанское метеорологическое агентство AEMET во вторник объявляло о красном уровне опасности в Валенсии, где местами выпало до 200 мм осадков. Впоследствии уровень опасности снизился до желтого, поскольку дождь почти прекратился.

Мужчины идут по затопленной территории после сильных дождей и наводнений в Алоре.
Люди идут по затопленной улице в Испании. Фото: Reuters

Из-за стихийного бедствия даже отменили железнодорожные рейсы в Мадрид и Барселону, а также закрыли школы и другие жизненно важные службы.

Автомобили стоят под водой
Автомобили под водой. Фото: Reuters

Это наводнение стало самым разрушительным в Испании с 1996 года, когда в результате стихийного бедствия в Пиренеях погибли 87 человек, еще 180 были ранены. 

Напомним, ураган "Милтон", накрывший штат Флориду в начале октября, привел к убыткам на сумму в несколько десятков миллиардов долларов.

Ранее мы писали о том, что побережье полуострова Флорида в США накрыл самый сильный в истории полуострова ураган "Хелен".

дождь Валенсия Испания наводнение погибшие стихийное бедствие

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