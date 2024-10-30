Внезапное наводнение затопило часть Испании — есть погибшие

Последствия внезапного наводнения в Испании. Фото: Reuters

В Испании внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни по меньшей мере 51 человека и затопили целые города. Спасательные службы ведут поисковые операции в наиболее пострадавших районах, некоторые жители до сих пор ожидают помощи.

Об этом сообщает издание Reuters в среду, 30 октября.

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По меньшей мере 51 человек погиб в результате мощных внезапных наводнений, которые охватили восточную часть испанского региона Валенсия после проливных дождей, которые прошли 29 октября. Ливни вызвали затопление городов и дорог.

Автомобиль, съехавший с дороги из-за наводнения. Фото: Reuters

Сообщается, что среди ночи спасатели на лодках проводили поисковые работы в паводковых водах, спасая людей в городе Утьель. Службы по чрезвычайным ситуациям все еще работают над тем, чтобы добраться до наиболее пострадавших районов, некоторые люди продолжают до сих пор ожидать помощи.

Наводнение в Валенсии. Фото: Reuters

"Если экстренные службы не прибыли, то это не из-за нехватки средств или неготовности, а из-за проблемы доступа", — заявил региональный лидер Валенсии Карлос Мазон.

Разрушенные здания из-за наводнения. Фото: Reuters

Испанское метеорологическое агентство AEMET во вторник объявляло о красном уровне опасности в Валенсии, где местами выпало до 200 мм осадков. Впоследствии уровень опасности снизился до желтого, поскольку дождь почти прекратился.

Люди идут по затопленной улице в Испании. Фото: Reuters

Из-за стихийного бедствия даже отменили железнодорожные рейсы в Мадрид и Барселону, а также закрыли школы и другие жизненно важные службы.

Автомобили под водой. Фото: Reuters

Это наводнение стало самым разрушительным в Испании с 1996 года, когда в результате стихийного бедствия в Пиренеях погибли 87 человек, еще 180 были ранены.

Напомним, ураган "Милтон", накрывший штат Флориду в начале октября, привел к убыткам на сумму в несколько десятков миллиардов долларов.

Ранее мы писали о том, что побережье полуострова Флорида в США накрыл самый сильный в истории полуострова ураган "Хелен".