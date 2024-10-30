Внезапное наводнение затопило часть Испании — есть погибшие

Внезапное наводнение в Испании повлекло десятки жертв — фото
В Испании внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни по меньшей мере 51 человека и затопили целые города. Спасательные службы ведут поисковые операции в наиболее пострадавших районах, некоторые жители до сих пор ожидают помощи.
Об этом сообщает издание Reuters в среду, 30 октября.
В Испании из-за наводнения погибли люди
По меньшей мере 51 человек погиб в результате мощных внезапных наводнений, которые охватили восточную часть испанского региона Валенсия после проливных дождей, которые прошли 29 октября. Ливни вызвали затопление городов и дорог.
Сообщается, что среди ночи спасатели на лодках проводили поисковые работы в паводковых водах, спасая людей в городе Утьель. Службы по чрезвычайным ситуациям все еще работают над тем, чтобы добраться до наиболее пострадавших районов, некоторые люди продолжают до сих пор ожидать помощи.
"Если экстренные службы не прибыли, то это не из-за нехватки средств или неготовности, а из-за проблемы доступа", — заявил региональный лидер Валенсии Карлос Мазон.
Испанское метеорологическое агентство AEMET во вторник объявляло о красном уровне опасности в Валенсии, где местами выпало до 200 мм осадков. Впоследствии уровень опасности снизился до желтого, поскольку дождь почти прекратился.
Из-за стихийного бедствия даже отменили железнодорожные рейсы в Мадрид и Барселону, а также закрыли школы и другие жизненно важные службы.
Это наводнение стало самым разрушительным в Испании с 1996 года, когда в результате стихийного бедствия в Пиренеях погибли 87 человек, еще 180 были ранены.
Напомним, ураган "Милтон", накрывший штат Флориду в начале октября, привел к убыткам на сумму в несколько десятков миллиардов долларов.
Ранее мы писали о том, что побережье полуострова Флорида в США накрыл самый сильный в истории полуострова ураган "Хелен".
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