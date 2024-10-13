Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Білому домі підрахували розмір збитків від урагану "Мілтон" arrow

У Білому домі підрахували розмір збитків від урагану "Мілтон"

13 жовтня 2024 00:55
Чекарьова Марія - редактор
У Білому домі оцінили розмір збитків, яких зазнав штат Флорида внаслідок урагану "Мілтон"
Дорога у штаті Флориді після урагану "Мілтон". Фото: The Orange City Fire Department
Чекарьова Марія - редактор

Ураган "Мілтон", який накрив штат Флориду цього тижня, призвів до збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів. Більш ніж три мільйони людей унаслідок стихійного лиха залишилися без електроенергії.

Як повідомили в п'ятницю, 11 жовтня, у пресслужбі Білого дому, про це під час наради з питань реагування на ураган "Мілтон" заявив Президент США Джо Байден.

Читайте також:

Що відомо про наслідки урагану "Мілтон"

За попередньою оцінкою страхових компаній, збитки від урагану становлять близько 50 мільярдів доларів.

"За оцінками експертів, поки що — і це все ще попередні оцінки, вони можуть бути більшими, можуть бути меншими — але, за оцінками, тільки від одного урагану "Мілтон" завдано збитків на суму близько 50 мільярдів доларів", — повідомив Байден.

Також Президент США зазначив, що над відновленням електропостачання працюють десятки тисяч енергетиків.

"Я хочу, щоб усі в постраждалих районах знали, що ми робимо все можливе, щоб допомогти вам зібрати речі й повернутися туди, де ви були", — наголосив американський лідер.

Наразі на території Флориди працюють місцеві та федеративні рятувальні команди. Тривають роботи із прибирання уламків, повалених дерев і піску, який унаслідок урагану потрапив із пляжу до будинків. Армійський корпус і Нацгвардія допомагають розчищати сміття на вулицях і відновлювати рух на дорогах.

Нагадаємо, через ураган "Мілтон" у Флориді затопило вулиці. Загинуло щонайменше 16 людей.

Також ми повідомляли, що під час урагану "Мілтон" двох чоловіків віднесло у відкритий океан. Одного з постраждалих виявили в 48 кілометрах від берега, іншого — у ста кілометрах.

США стихійне лихо Білий дім ураган Флорида

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

01:30 У Міноборони представили сервіс відстрочки в "Резерв+"

00:55 У Білому домі підрахували розмір збитків від урагану "Мілтон"

00:30 Військово-лікарські комісії — коли їх мають проходити у ЗСУ

00:02 Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо не довіряв висновку ВЛК — рішення суду

12 жовтня 2024

23:59 Туман і сильні заморозки — синоптики спрогнозували погоду у Львові на завтра

23:40 В Офісі Президента анонсували презентацію Плану перемоги українцям

23:32 Час пошуршати осіннім листям — прогноз погоди у Києві на завтра

23:29 Збірні України з футболу гратимуть у старій формі — відома причина

23:04 Харків'янам краще сидіти вдома — синоптики спрогнозували погоду на завтра

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

01:30 У Міноборони представили сервіс відстрочки в "Резерв+"

00:55 У Білому домі підрахували розмір збитків від урагану "Мілтон"

00:30 Військово-лікарські комісії — коли їх мають проходити у ЗСУ

00:02 Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо не довіряв висновку ВЛК — рішення суду

12 жовтня 2024

23:59 Туман і сильні заморозки — синоптики спрогнозували погоду у Львові на завтра

23:40 В Офісі Президента анонсували презентацію Плану перемоги українцям

23:32 Час пошуршати осіннім листям — прогноз погоди у Києві на завтра

23:29 Збірні України з футболу гратимуть у старій формі — відома причина

23:04 Харків'янам краще сидіти вдома — синоптики спрогнозували погоду на завтра

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник