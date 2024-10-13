У Білому домі оцінили розмір збитків, яких зазнав штат Флорида внаслідок урагану "Мілтон"

Дорога у штаті Флориді після урагану "Мілтон". Фото: The Orange City Fire Department

Ураган "Мілтон", який накрив штат Флориду цього тижня, призвів до збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів. Більш ніж три мільйони людей унаслідок стихійного лиха залишилися без електроенергії.

Як повідомили в п'ятницю, 11 жовтня, у пресслужбі Білого дому, про це під час наради з питань реагування на ураган "Мілтон" заявив Президент США Джо Байден.

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За попередньою оцінкою страхових компаній, збитки від урагану становлять близько 50 мільярдів доларів.

"За оцінками експертів, поки що — і це все ще попередні оцінки, вони можуть бути більшими, можуть бути меншими — але, за оцінками, тільки від одного урагану "Мілтон" завдано збитків на суму близько 50 мільярдів доларів", — повідомив Байден.

Також Президент США зазначив, що над відновленням електропостачання працюють десятки тисяч енергетиків.

"Я хочу, щоб усі в постраждалих районах знали, що ми робимо все можливе, щоб допомогти вам зібрати речі й повернутися туди, де ви були", — наголосив американський лідер.

Наразі на території Флориди працюють місцеві та федеративні рятувальні команди. Тривають роботи із прибирання уламків, повалених дерев і піску, який унаслідок урагану потрапив із пляжу до будинків. Армійський корпус і Нацгвардія допомагають розчищати сміття на вулицях і відновлювати рух на дорогах.

Нагадаємо, через ураган "Мілтон" у Флориді затопило вулиці. Загинуло щонайменше 16 людей.

Також ми повідомляли, що під час урагану "Мілтон" двох чоловіків віднесло у відкритий океан. Одного з постраждалих виявили в 48 кілометрах від берега, іншого — у ста кілометрах.