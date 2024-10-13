У Білому домі оцінили розмір збитків, яких зазнав штат Флорида внаслідок урагану "Мілтон"

У Білому домі підрахували розмір збитків від урагану "Мілтон"
Ураган "Мілтон", який накрив штат Флориду цього тижня, призвів до збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів. Більш ніж три мільйони людей унаслідок стихійного лиха залишилися без електроенергії.
Як повідомили в п'ятницю, 11 жовтня, у пресслужбі Білого дому, про це під час наради з питань реагування на ураган "Мілтон" заявив Президент США Джо Байден.
Що відомо про наслідки урагану "Мілтон"
За попередньою оцінкою страхових компаній, збитки від урагану становлять близько 50 мільярдів доларів.
"За оцінками експертів, поки що — і це все ще попередні оцінки, вони можуть бути більшими, можуть бути меншими — але, за оцінками, тільки від одного урагану "Мілтон" завдано збитків на суму близько 50 мільярдів доларів", — повідомив Байден.
Також Президент США зазначив, що над відновленням електропостачання працюють десятки тисяч енергетиків.
"Я хочу, щоб усі в постраждалих районах знали, що ми робимо все можливе, щоб допомогти вам зібрати речі й повернутися туди, де ви були", — наголосив американський лідер.
Наразі на території Флориди працюють місцеві та федеративні рятувальні команди. Тривають роботи із прибирання уламків, повалених дерев і піску, який унаслідок урагану потрапив із пляжу до будинків. Армійський корпус і Нацгвардія допомагають розчищати сміття на вулицях і відновлювати рух на дорогах.
Нагадаємо, через ураган "Мілтон" у Флориді затопило вулиці. Загинуло щонайменше 16 людей.
Також ми повідомляли, що під час урагану "Мілтон" двох чоловіків віднесло у відкритий океан. Одного з постраждалих виявили в 48 кілометрах від берега, іншого — у ста кілометрах.
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