Ураган Мілтон в США — з океану врятували двох чоловіків

Рятувальна операція. Фото: скриншот

Двоє чоловіків опинилися в океані через ураган "Мілтон", який зараз бушує в США. Один із постраждалих опинився за 100 кілометрів від узбережжя Мексики.

Про це повідомили у пресслужбі Берегової охорони США.

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Деталі рятувальної операції

Рятувальники зазначили, що один із чоловіків перебував на риболовецькому судні, яке зламалося за кілька годин до того, як ураган досяг узбережжя. Йому вдалося вийти на зв’язок із береговою охороною. Через добу чоловіка знайшли в Мексиканській затоці, за 48 км від берега.

"Він вижив завдяки рятувальному жилету, локаторному маячку, що вказував на аварійне положення, і кулеру", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Вони наголосили, що ця "людина пережила кошмарний сценарій навіть для найдосвідченішого моряка".

Іншого постраждалого виявили ще далі — за понад 100 км від узбережжя Мексики.

Нагадаємо, американський штат Флорида накрив потужний ураган "Мілтон", який спричинив торнадо. Станом на зараз відомо про щонайменше 16 загиблих, також мільйони людей залишилися без світла внаслідок негоди.

Хоча ураган "Мілтон" не спровокував катастрофічний приплив морської хвилі, якого побоювалися у Флориді, для деяких людей усунення наслідків стихійного лиха може тривати багато тижнів або місяців.