Ураган Милтон в США — из океана спасли двух мужчин

Из-за урагана "Милтон" в США двое мужчин оказались в открытом океане — видео
Двое мужчин оказались в океане из-за урагана "Милтон", который сейчас бушует в США. Один из пострадавших оказался в 100 километрах от побережья Мексики.
Об этом сообщили в пресс-службе Береговой охраны США.
Детали спасательной операции
Спасатели отметили, что один из мужчин находился на рыболовном судне, которое сломалось за несколько часов до того, как ураган достиг побережья. Ему удалось выйти на связь с береговой охраной. Через сутки мужчину нашли в Мексиканском заливе, в 48 км от берега.
"Он выжил благодаря спасательному жилету, локаторному маячку, указывавшему на аварийное положение, и кулеру", — говорится в сообщении спасателей.
Они подчеркнули, что этот "человек пережил кошмарный сценарий даже для самого опытного моряка".
Другого пострадавшего обнаружили еще дальше — в более чем 100 км от побережья Мексики.
Напомним, американский штат Флорида накрыл мощный ураган "Милтон", вызвавший торнадо. На сегодняшний день известно о по меньшей мере 16 погибших, также миллионы людей остались без света в результате непогоды.
Хотя ураган "Милтон" не спровоцировал катастрофический приток морской волны, которого опасались во Флориде, для некоторых людей устранение последствий стихийного бедствия может занять много недель или месяцев.
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