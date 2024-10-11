Ураган Милтон в США — из океана спасли двух мужчин

Спасательная операция. Фото: скриншот

Двое мужчин оказались в океане из-за урагана "Милтон", который сейчас бушует в США. Один из пострадавших оказался в 100 километрах от побережья Мексики.

Об этом сообщили в пресс-службе Береговой охраны США.

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Детали спасательной операции

Спасатели отметили, что один из мужчин находился на рыболовном судне, которое сломалось за несколько часов до того, как ураган достиг побережья. Ему удалось выйти на связь с береговой охраной. Через сутки мужчину нашли в Мексиканском заливе, в 48 км от берега.

"Он выжил благодаря спасательному жилету, локаторному маячку, указывавшему на аварийное положение, и кулеру", — говорится в сообщении спасателей.

Они подчеркнули, что этот "человек пережил кошмарный сценарий даже для самого опытного моряка".

Другого пострадавшего обнаружили еще дальше — в более чем 100 км от побережья Мексики.

Напомним, американский штат Флорида накрыл мощный ураган "Милтон", вызвавший торнадо. На сегодняшний день известно о по меньшей мере 16 погибших, также миллионы людей остались без света в результате непогоды.

Хотя ураган "Милтон" не спровоцировал катастрофический приток морской волны, которого опасались во Флориде, для некоторых людей устранение последствий стихийного бедствия может занять много недель или месяцев.