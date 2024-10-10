Ураган Мілтон у Флориді — що відбувається у штаті через негоду

Флорида у пеклі через ураган "Мілтон" — відео та фото з місця подій просто зараз
Флорида потерпає від надпотужного смертельного урагану "Мілтон", який вже призвів до численних руйнувань та людських жертв. Повідомляють про відключення електроенергії у майже 3 млн споживачів, знищені будинки та виникли повені. Подекуди від урагану виникли десятки торнадо, які одночасно накрили регіон.
Про це повідомляє CNN.
Що відбувається у Флориді через ураган "Мілтон" просто зараз
Кореспонденти CNN повідомили, що у штаті вже випала тисячолітня кількість опадів. Ураган "Мілтон" дійшов до берега силою третьої категорії зі швидкістю вітру понад 193 км/год. Згодом він послабився до першої категорії, проте все ще ніс величезну загрозу для населення.
Наразі відомо, що вже понад 2,8 млн людей залишились без електропостачання. Біля Сієсти-Кі деякі округи заявляють, що проблеми з електрикою виникли у 70% споживачів. А у прилеглих округах від 80% до 97% споживачів енергії залишаються без електроенергії, включно з округами Сарасота, Манати та Харді.
This satellite imagery gives you an idea of the size and energy of Hurricane #milton https://t.co/C9CBL8fQrh— Earthbased.soul (@Earthbasedsoul) October 10, 2024
Внаслідок урагану вже є жертви та постраждалі. Зокрема у Сент-Люсі загинуло кілька осіб — торнадо розірвав мобільний будинок для людей похилого віку, кількість загиблих наразі невідома.
"Ми не збираємося вводити їхню кількість, але я можу вам сказати, що це не одна людина, яка втратила життя", — сказав шериф Кіт Пірсон.
Roof is gone at Tropicana Field #milton #rays— Nick Burch (@PageWebber) October 10, 2024
Video by: Nick Friedman@mysuncoast @WESH pic.twitter.com/VME6Um351J
В окрузі зруйновано повністю сотні будинків. Усі наслідки негоди будуть відомі зранку в п'ятницю, 11 жовтня, коли ураган відступить з регіону. Проте журналісти та екстрені служби вже заявляють про затоплені дороги, уламки від будинків та дерев довкола та катастрофічні руйнування.
У Сент-Пітерсбері вітер обірвав дах стадіону та кинув будівельний кран на будівлю.
#BREAKING ‼️‼️— 🌐 Short Reports 🌐 (@ShortReportOnX) October 10, 2024
A devastating force hit Florida. Hurricane #Milton and its power !#miltonhurricane #Florida #Tampa #Huracan #HurricanMilton pic.twitter.com/Vb83zxCWLY
Метеорологи вважають, що Мілтон збереже свою руйнівну силу та накриє такі міста, як Лейкленд, Кіссіммі, Орландо та мис Канаверал.
У деяких містах вже виникла повінь через надмірну кількість опадів. Зокрема, в Орландо вже затоплені дороги, мешканців попередили про раптову повінь.
Мілтон став третім ураганом, який накрив Флориду за 2024 рік. Загалом цьогоріч там було три рекордні урагани — "Франсін", "Хелен" та "Мілтон". Востаннє таке траплялося 150 років тому.
Нагадаємо, мешканці Флориди були змушені терміново евакуюватися з домівок внаслідок прогнозованого урагану "Мілтон". У мережі показали знімки смертоносного урагану з космосу.
Цікаво, що ураган "Мілтогн" вплинув навіть на засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня. Його відклали, а нову дату визначать пізніше.
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