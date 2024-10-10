Ураган Мілтон у Флориді — що відбувається у штаті через негоду

Ураган "Мілтон" у Форт-Маєрсі, Флорида. Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Флорида потерпає від надпотужного смертельного урагану "Мілтон", який вже призвів до численних руйнувань та людських жертв. Повідомляють про відключення електроенергії у майже 3 млн споживачів, знищені будинки та виникли повені. Подекуди від урагану виникли десятки торнадо, які одночасно накрили регіон.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Що відбувається у Флориді через ураган "Мілтон" просто зараз

Кореспонденти CNN повідомили, що у штаті вже випала тисячолітня кількість опадів. Ураган "Мілтон" дійшов до берега силою третьої категорії зі швидкістю вітру понад 193 км/год. Згодом він послабився до першої категорії, проте все ще ніс величезну загрозу для населення.

Уламки від знищених будинків. Фото: Reuters

Наразі відомо, що вже понад 2,8 млн людей залишились без електропостачання. Біля Сієсти-Кі деякі округи заявляють, що проблеми з електрикою виникли у 70% споживачів. А у прилеглих округах від 80% до 97% споживачів енергії залишаються без електроенергії, включно з округами Сарасота, Манати та Харді.

This satellite imagery gives you an idea of the size and energy of Hurricane #milton https://t.co/C9CBL8fQrh — Earthbased.soul (@Earthbasedsoul) October 10, 2024

Внаслідок урагану вже є жертви та постраждалі. Зокрема у Сент-Люсі загинуло кілька осіб — торнадо розірвав мобільний будинок для людей похилого віку, кількість загиблих наразі невідома.

"Ми не збираємося вводити їхню кількість, але я можу вам сказати, що це не одна людина, яка втратила життя", — сказав шериф Кіт Пірсон.

В окрузі зруйновано повністю сотні будинків. Усі наслідки негоди будуть відомі зранку в п'ятницю, 11 жовтня, коли ураган відступить з регіону. Проте журналісти та екстрені служби вже заявляють про затоплені дороги, уламки від будинків та дерев довкола та катастрофічні руйнування.

У Сент-Пітерсбері вітер обірвав дах стадіону та кинув будівельний кран на будівлю.

Метеорологи вважають, що Мілтон збереже свою руйнівну силу та накриє такі міста, як Лейкленд, Кіссіммі, Орландо та мис Канаверал.

У деяких містах вже виникла повінь через надмірну кількість опадів. Зокрема, в Орландо вже затоплені дороги, мешканців попередили про раптову повінь.

Наслідки у населених пунктах Флориди, де ураган вже минув. Фото: Reuters

Мілтон став третім ураганом, який накрив Флориду за 2024 рік. Загалом цьогоріч там було три рекордні урагани — "Франсін", "Хелен" та "Мілтон". Востаннє таке траплялося 150 років тому.

Нагадаємо, мешканці Флориди були змушені терміново евакуюватися з домівок внаслідок прогнозованого урагану "Мілтон". У мережі показали знімки смертоносного урагану з космосу.

Цікаво, що ураган "Мілтогн" вплинув навіть на засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня. Його відклали, а нову дату визначать пізніше.