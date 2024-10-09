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З'явилися знімки з космосу надпотужного урагану "Мілтон", який суне на Флориду

9 жовтня 2024 09:40
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ураган Мілтон у США — з'явилися знімки з космосу
Який вигляд має ураган "Мілтон" з космосу. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

У США мешканці Флориди масово виїжджають з домівок або намагаються хоча б якось убезпечити своє житло від надпотужного урагану "Мілтон", який стрімко насувається на регіон. Синоптики оцінили силу урагану найвищою п'ятою категорією і подейкують, що він може розвинути досі небачену силу шостої. Тим часом з'явилися перші знімки урагану з космосу.

Відео опублікували дослідники SPACE.com.

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Розміри урагану "Мілтон"

Ураган Мілтон
Ураган "Мілтон" формується у Мексиканській затоці. Фото: CIRA/NOAA

За останніми повідомленнями CNN, ураган рухається у бік Флориди. Синоптики очікують, що "Мілтон" послабшає з п'ятої до третьої категорії, щойно він дійде до Флориди. Це станеться увечері в середу або зранку в четвер, а потім переміститься від східного узбережжя штату над Атлантичним океаном.

І попри те, що шторм послабшає перед виходом на сушу, він значно збільшиться в розмірах, тож небезпека від урагану існуватиме для мешканців всієї території. 

Наразі "Мілтон" розвинув швидкість понад 418 км/год. Очікують, що коли ураган "дійде" до берега, то швидкість знизиться до 370 км/год.  Траєкторія шторму все ще невизначена, і непередбачувані зміни можуть мати критичні наслідки.

Мілтон з космосу
Ураган "Мілтон". Фото: CIRA/NOAA

Згідно з даними NOAA, включно з "Мілтоном", лише 42 урагани за всю історію спостережень набули такої потужності в Атлантиці.  До цього сезону лише два урагани категорії 5 блукали по басейну в 2020-х роках: це "Єн" у 2022 році та "Лі" у 2023.  

Які небезпечні наслідки несе ураган "Мілтон"

У Тампі, Сарасоті, Форт-Маєрсі та Орландо прогнозують до 30 см паводкового дощу із сильними вітрами та штормовими хвилями. 

Підйом води подекуди може бути 3-4,5 метри та навіть накрити повністю дахи будівель. Також відомо, що американці не встигли оговтатися від урагану "Хелен", після якого залишилися тонни небезпечних уламків та сміття, які можуть перетворитися на смертельну небезпеку від сильного вітру "Мілтона". 

За даними платформи відстеження GasBuddy, приблизно на кожній шостій заправній станції у Флориді закінчилося пальне, оскільки тисячі людей намагаються евакуюватися. 

Кілька міст і округів оголосили комендантську годину для людей, які вирішили пережити шторм, включаючи Форт-Майерс-Біч і Неаполь.

Нагадаємо, через ураган "Мілтон" Джо Байден скасував поїздку на Рамштайн, де мали б обговорити План перемоги України. 

Також зазначимо, що зовсім нещодавно у США загинули десятки людей від потужного тропічного урагану "Хелен". Пориви вітру були настільки сильні, що зривали дахи з будівель та вивертали дерева з корінням із землі, а сильна злива затопила будинки та території.

погода США катастрофа буря ураган Флорида

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