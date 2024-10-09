Ураган Мілтон у США — з'явилися знімки з космосу

Який вигляд має ураган "Мілтон" з космосу. Фото: скриншот

У США мешканці Флориди масово виїжджають з домівок або намагаються хоча б якось убезпечити своє житло від надпотужного урагану "Мілтон", який стрімко насувається на регіон. Синоптики оцінили силу урагану найвищою п'ятою категорією і подейкують, що він може розвинути досі небачену силу шостої. Тим часом з'явилися перші знімки урагану з космосу.

Відео опублікували дослідники SPACE.com.

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Dragon's-eye view: Astronaut captures amazing shots of Hurricane Milton from space (photos) https://t.co/HHXGtP2mqZ pic.twitter.com/SrUdLKVtas — SPACE.com (@SPACEdotcom) October 8, 2024

Розміри урагану "Мілтон"

Ураган "Мілтон" формується у Мексиканській затоці. Фото: CIRA/NOAA

За останніми повідомленнями CNN, ураган рухається у бік Флориди. Синоптики очікують, що "Мілтон" послабшає з п'ятої до третьої категорії, щойно він дійде до Флориди. Це станеться увечері в середу або зранку в четвер, а потім переміститься від східного узбережжя штату над Атлантичним океаном.

We flew over Hurricane Milton about 90 minutes ago. Here is the view out the Dragon Endeavour window. Expect lots of images from this window as this is where I’m sleeping while we wait to undock and return to Earth.



Timelapse coming in a separate post.



1/6400 sec, f8, ISO 500 pic.twitter.com/zkhJdTlag7 — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

І попри те, що шторм послабшає перед виходом на сушу, він значно збільшиться в розмірах, тож небезпека від урагану існуватиме для мешканців всієї території.

Наразі "Мілтон" розвинув швидкість понад 418 км/год. Очікують, що коли ураган "дійде" до берега, то швидкість знизиться до 370 км/год. Траєкторія шторму все ще невизначена, і непередбачувані зміни можуть мати критичні наслідки.

Ураган "Мілтон". Фото: CIRA/NOAA

Згідно з даними NOAA, включно з "Мілтоном", лише 42 урагани за всю історію спостережень набули такої потужності в Атлантиці. До цього сезону лише два урагани категорії 5 блукали по басейну в 2020-х роках: це "Єн" у 2022 році та "Лі" у 2023.

Які небезпечні наслідки несе ураган "Мілтон"

У Тампі, Сарасоті, Форт-Маєрсі та Орландо прогнозують до 30 см паводкового дощу із сильними вітрами та штормовими хвилями.

Підйом води подекуди може бути 3-4,5 метри та навіть накрити повністю дахи будівель. Також відомо, що американці не встигли оговтатися від урагану "Хелен", після якого залишилися тонни небезпечних уламків та сміття, які можуть перетворитися на смертельну небезпеку від сильного вітру "Мілтона".

BREAKING: The storm surge for Hurricane Milton is expected to be 15 feet.



To give you an idea of how deadly this is, here's what 9 feet looks like:pic.twitter.com/0SxfrA9XK3 https://t.co/56ZLtpOIbi — Financelot (@FinanceLancelot) October 8, 2024

За даними платформи відстеження GasBuddy, приблизно на кожній шостій заправній станції у Флориді закінчилося пальне, оскільки тисячі людей намагаються евакуюватися.

Кілька міст і округів оголосили комендантську годину для людей, які вирішили пережити шторм, включаючи Форт-Майерс-Біч і Неаполь.

Нагадаємо, через ураган "Мілтон" Джо Байден скасував поїздку на Рамштайн, де мали б обговорити План перемоги України.

Також зазначимо, що зовсім нещодавно у США загинули десятки людей від потужного тропічного урагану "Хелен". Пориви вітру були настільки сильні, що зривали дахи з будівель та вивертали дерева з корінням із землі, а сильна злива затопила будинки та території.