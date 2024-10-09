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Появились снимки из космоса сверхмощного урагана "Милтон", идущего на Флориду

9 октября 2024 09:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Ураган Милтон в США – появились снимки из космоса
Как выглядит ураган "Милтон" из космоса. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

В США жители Флориды массово выезжают из домов или пытаются хоть как-то обезопасить свое жилье от сверхмощного урагана "Милтон", стремительно надвигающегося на регион. Синоптики оценили силу урагана высшей пятой категорией и говорят, что он может развить до сих пор невиданную силу шестой. Тем временем появились первые снимки урагана из космоса.

Видео опубликовали исследователи SPACE.com.

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Размеры урагана "Милтон"

Ураган Милтон
Ураган "Милтон" формируется в Мексиканском заливе. Фото: CIRA/NOAA

По последним сообщениям CNN, ураган движется в сторону Флориды. Синоптики ожидают, что "Милтон" ослабеет с пятой до третьей категории, как только он дойдет до Флориды. Это произойдет вечером в среду или с утра в четверг, а затем переместится от восточного побережья штата над Атлантическим океаном.

И несмотря на то, что шторм ослабнет перед выходом на сушу, он значительно увеличится в размерах, поэтому опасность урагана будет существовать для жителей всей территории.

В настоящее время "Милтон" развил скорость более 418 км/ч. Ожидается, что когда ураган "дойдет" до берега, скорость снизится до 370 км/ч. Траектория шторма все еще не определена, и непредсказуемые изменения могут иметь критические последствия.

Милтон из космоса
Ураган "Милтон". Фото: CIRA/NOAA

Согласно данным NOAA, включая "Милтон", лишь 42 урагана за всю историю наблюдений приобрели такую мощь в Атлантике. До этого сезона только два урагана категории 5 бродили по бассейну в 2020-х годах: это "Йен" в 2022 году и "Ли" в 2023-м.

Какие опасные последствия несет ураган "Милтон"

В Тампе, Сарасоте, Форт-Майерсе и Орландо прогнозируют до 30 см паводкового дождя с сильными ветрами и штормовыми волнами.

Подъем воды иногда может быть 3-4,5 метра и даже накрыть полностью крыши построек. Также известно, что американцы не успели оправиться от урагана "Хелен", после которого остались тонны опасных обломков и мусора, которые могут превратиться в смертельную опасность от сильного ветра "Милтона".

По данным платформы отслеживания GasBuddy, примерно на каждой шестой заправочной станции во Флориде закончилось топливо, поскольку тысячи людей пытаются эвакуироваться.

Несколько городов и округов объявили комендантский час для людей, решивших пережить шторм, включая Форт-Майерс-Бич и Неаполь.

Напомним, из-за урагана "Милтон" Джо Байден отменил поездку на Рамштайн, где должны обсудить План победы Украины.

Также отметим, что совсем недавно в США погибли десятки людей от мощного тропического урагана "Хелен" . Порывы ветра были настолько сильными, что срывали крыши со зданий и выворачивали деревья с корнями из земли, а сильный ливень затопил дома и территории.

погода США катастрофа буря ураган Флорида

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