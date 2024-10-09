Ураган Милтон в США – появились снимки из космоса

Как выглядит ураган "Милтон" из космоса. Фото: скриншот

В США жители Флориды массово выезжают из домов или пытаются хоть как-то обезопасить свое жилье от сверхмощного урагана "Милтон", стремительно надвигающегося на регион. Синоптики оценили силу урагана высшей пятой категорией и говорят, что он может развить до сих пор невиданную силу шестой. Тем временем появились первые снимки урагана из космоса.

Видео опубликовали исследователи SPACE.com.

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Dragon's-eye view: Астронавь captures amazing shots of Hurricane Milton from space (photos) https://t.co/HHXGtP2mqZ pic.twitter.com/SrUdLKVtas — SPACE.com (@SPACEdotcom) October 8, 2024

Размеры урагана "Милтон"

Ураган "Милтон" формируется в Мексиканском заливе. Фото: CIRA/NOAA

По последним сообщениям CNN, ураган движется в сторону Флориды. Синоптики ожидают, что "Милтон" ослабеет с пятой до третьей категории, как только он дойдет до Флориды. Это произойдет вечером в среду или с утра в четверг, а затем переместится от восточного побережья штата над Атлантическим океаном.

Мы flew over Hurricane Milton около 90 минут назад. Здесь это вид из Dragon Endeavour window. Expect lots of images from this window as this is where I'm sleeping while we wait to undock and return to Earth.



Timelapse coming in a separate post.



1/6400 sec, f8, ISO 500 pic.twitter.com/zkhJdTlag7 - Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

И несмотря на то, что шторм ослабнет перед выходом на сушу, он значительно увеличится в размерах, поэтому опасность урагана будет существовать для жителей всей территории.

В настоящее время "Милтон" развил скорость более 418 км/ч. Ожидается, что когда ураган "дойдет" до берега, скорость снизится до 370 км/ч. Траектория шторма все еще не определена, и непредсказуемые изменения могут иметь критические последствия.

Ураган "Милтон". Фото: CIRA/NOAA

Согласно данным NOAA, включая "Милтон", лишь 42 урагана за всю историю наблюдений приобрели такую мощь в Атлантике. До этого сезона только два урагана категории 5 бродили по бассейну в 2020-х годах: это "Йен" в 2022 году и "Ли" в 2023-м.

Какие опасные последствия несет ураган "Милтон"

В Тампе, Сарасоте, Форт-Майерсе и Орландо прогнозируют до 30 см паводкового дождя с сильными ветрами и штормовыми волнами.

Подъем воды иногда может быть 3-4,5 метра и даже накрыть полностью крыши построек. Также известно, что американцы не успели оправиться от урагана "Хелен", после которого остались тонны опасных обломков и мусора, которые могут превратиться в смертельную опасность от сильного ветра "Милтона".

Breaking: Storm surge for Hurricane Milton распространяется до 15 лет.



Для того, чтобы вы думали о том, что это несравненно, здесь есть 9 минут, смотреть как: pic.twitter.com/0SxfrA9XK3 https://t.co/56ZLtpOIbi — Financelot (@FinanceLancelot) October 8, 2024

По данным платформы отслеживания GasBuddy, примерно на каждой шестой заправочной станции во Флориде закончилось топливо, поскольку тысячи людей пытаются эвакуироваться.

Несколько городов и округов объявили комендантский час для людей, решивших пережить шторм, включая Форт-Майерс-Бич и Неаполь.

Напомним, из-за урагана "Милтон" Джо Байден отменил поездку на Рамштайн, где должны обсудить План победы Украины.

Также отметим, что совсем недавно в США погибли десятки людей от мощного тропического урагана "Хелен" . Порывы ветра были настолько сильными, что срывали крыши со зданий и выворачивали деревья с корнями из земли, а сильный ливень затопил дома и территории.