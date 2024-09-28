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США пронісся смертельний тропічний шторм Хелен — фото наслідків

28 вересня 2024 09:47
Анастасія Постоєнко - Редактор
На США нахлинув найпотужніший за століття ураган Хелен — фото катастрофи
Люди збирають особисті речі, які вціліли після урагану. Фото: REUTERS/Octavio Jones
Анастасія Постоєнко - Редактор

У США загинуло щонайменше 44 людини від потужного тропічного урагану "Хелен". Пориви вітру були настільки потужні, що зривали дахи з будівель та вивертали дерева з корінням з землі, а сильна злива затопила будинки та території.

Про це повідомляє Reuters.

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Смертельний ураган Хелен

Мешканці південного сходу США оговтуються після смертоносного тропічного шторму "Хелен", який спричинив зсуви ґрунту, затопив околиці, прорвав дамби та залишив без електропостачання понад 3,5 мільйона будинків та підприємств.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Хелен". Фото: Reuters
Ураган Хелен
Ураган "Хелен". Фото: Reuters

Спочатку тайфун "Хелен" нахлинув на регіон Біг-Бенд у Флориді. Його силу оцінили четвертим рівнем небезпеки, оскільки його швидкість становила 225 км/годину. Потім він рухався на північ через Джорджію до Теннессі і Кароліни. Вітер виривав дерева з корінням, а дощі розмили дороги та різко затопили будинки.

Ураган в США Хелен
Затоплений будинок. Фото: Reuters

Поліція і пожежники проводять тисячі рятувальних операцій по всій території постраждалих штатів. Понад 50 людей витягли з даху лікарні в окрузі Юнікой, у штаті Теннессі.

Наслідки тайфуну в США
Розмиті дороги внаслідок потужного урагану. Фото: Reuters

В іншому штаті Теннессі Роб Матіс, мер округу Кок, наказав евакуювати центр міста Ньюпорт через можливий прорив дамби, що розташована поблизу. Спочатку Матіс заявив, що дамба Волтерс зазнала "катастрофічної аварії", але пізніше сказав, що дамба "була прорвана", але серйозної аварії поки що не сталося.

На заході Північної Кароліни співробітники служби з надзвичайних ситуацій округу Резерфорд попередили мешканців поблизу дамби озера Лур про необхідність негайної евакуації на вищі місця, заявивши, що "прорив дамби неминучий", але згодом інженери сказали, що конструкції не пошкоджені. 

Тайфун Хелен
Затоплені вулиці від урагану. Фото: Reuters

У прибережному Стейнхатчі, що у штаті Флорида, шторм викликав хвилі висотою до трьох метрів. Подекуди на подвір'я будинків водою принесло човни. 

Синоптики кажуть, що ураган "Хелен" був незвично великим для Мексиканської затоки, хоча розмір шторму не тотожний його силі. Всього за кілька годин до виходу на сушу тропічні вітри "Хелен" поширилися на 500 км, згідно з даними Національного центру ураганів.

В США пронісся ураган Хелен
Дерево впало на будинок. Фото: Reuters

Нагадаємо, синоптики в Україні попереджають про зміну погоди. У прогнозах назвали регіони, де будуть зливи з грозами та подекуди шквальні вітри

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