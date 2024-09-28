На США нахлинув найпотужніший за століття ураган Хелен — фото катастрофи

Люди збирають особисті речі, які вціліли після урагану. Фото: REUTERS/Octavio Jones

У США загинуло щонайменше 44 людини від потужного тропічного урагану "Хелен". Пориви вітру були настільки потужні, що зривали дахи з будівель та вивертали дерева з корінням з землі, а сильна злива затопила будинки та території.

Про це повідомляє Reuters.

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Мешканці південного сходу США оговтуються після смертоносного тропічного шторму "Хелен", який спричинив зсуви ґрунту, затопив околиці, прорвав дамби та залишив без електропостачання понад 3,5 мільйона будинків та підприємств.

Наслідки урагану "Хелен". Фото: Reuters

Ураган "Хелен". Фото: Reuters

Спочатку тайфун "Хелен" нахлинув на регіон Біг-Бенд у Флориді. Його силу оцінили четвертим рівнем небезпеки, оскільки його швидкість становила 225 км/годину. Потім він рухався на північ через Джорджію до Теннессі і Кароліни. Вітер виривав дерева з корінням, а дощі розмили дороги та різко затопили будинки.

Затоплений будинок. Фото: Reuters

Поліція і пожежники проводять тисячі рятувальних операцій по всій території постраждалих штатів. Понад 50 людей витягли з даху лікарні в окрузі Юнікой, у штаті Теннессі.

Розмиті дороги внаслідок потужного урагану. Фото: Reuters

Typical Florida activity kayaking in Cat 4 hurricane #Helene 💀



The damage from this storm is already insane 😪😓 pic.twitter.com/IEFQUxQkMV — Kyle Tusing (@ktusing34) September 27, 2024

В іншому штаті Теннессі Роб Матіс, мер округу Кок, наказав евакуювати центр міста Ньюпорт через можливий прорив дамби, що розташована поблизу. Спочатку Матіс заявив, що дамба Волтерс зазнала "катастрофічної аварії", але пізніше сказав, що дамба "була прорвана", але серйозної аварії поки що не сталося.

⚠️ Major Hurricane Ian had pressure of 941MB.

Hurricane Helene is ALREADY down to 945MB.



The lower the barometric pressure, the more intense the hurricane.



Folks, this is NOT GOOD. pic.twitter.com/kHWqVIVbLA — World life (@seautocure) September 27, 2024

На заході Північної Кароліни співробітники служби з надзвичайних ситуацій округу Резерфорд попередили мешканців поблизу дамби озера Лур про необхідність негайної евакуації на вищі місця, заявивши, що "прорив дамби неминучий", але згодом інженери сказали, що конструкції не пошкоджені.

Затоплені вулиці від урагану. Фото: Reuters

У прибережному Стейнхатчі, що у штаті Флорида, шторм викликав хвилі висотою до трьох метрів. Подекуди на подвір'я будинків водою принесло човни.

Deadly Category 4 Hurricane Helen hits Florida. There may be many victims.



One of the biggest hurricanes in the Gulf of Mexico in a century. Water is expected to rise up to 6 m along the coast and move 32 km deep into the mainland. pic.twitter.com/w7oJvxRDpd — Trending News (@Trend_War_Newss) September 27, 2024

Синоптики кажуть, що ураган "Хелен" був незвично великим для Мексиканської затоки, хоча розмір шторму не тотожний його силі. Всього за кілька годин до виходу на сушу тропічні вітри "Хелен" поширилися на 500 км, згідно з даними Національного центру ураганів.

Дерево впало на будинок. Фото: Reuters

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