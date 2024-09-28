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Трамп пригрозив Google напередодні виборів у США — яка причина

28 вересня 2024 08:31
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп погрожує Google кримінальною справою — яка причина
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Google. Причиною є негативні публікації про нього напередодні виборів.

Про це повідомляє The Guardian у суботу, 28 вересня.

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Трамп заявив, що якщо його оберуть президентом, він доручить Міністерству юстиції розпочати кримінальну справу проти Google. За його словами, компанія несправедливо відображає негативні новини про нього замість його опонентки на виборах 2024 року Камали Гарріс.

"Було встановлено, що Google незаконно використовував систему виявлення і відображення тільки поганих історій про Дональда Трампа, деякі з яких були вигадані для цієї мети, в той же час показуючи тільки хороші історії про Камалу Гарріс", — заявив Трамп.

За його словами, це незаконна діяльність. Він сподівається, що Міністерство юстиції притягне їх до кримінальної відповідальності за це "кричуще втручання у вибори".

"Я вимагатиму їхнього переслідування, коли виграю вибори і стану Президентом Сполучених Штатів", — наголосив політик.

Google заявив, що не маніпулює результатами пошуку на користь тієї чи іншої партії. 

"Обидва вебсайти кампанії постійно з'являються вгорі пошукової видачі за релевантними і поширеними пошуковими запитами", — йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, Трамп після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що у разі його поразки на виборах війна Росії проти нашої держави переросте у Третю світову війну. 

Також у ході своєї третьої президентської кампанії Трамп продавав Біблії, кросівки, фотокниги та криптовалюту. Тепер він запускає новий бізнес-проєкт — годинник із діамантовою інкрустацією.

США вибори Дональд Трамп Google загрози Камала Гарріс

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