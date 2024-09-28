Трамп угрожает Google уголовным делом — какая причина

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Google. Причиной являются негативные публикации о нем накануне выборов.

Об этом сообщает The Guardian в субботу, 28 сентября.

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Трамп заявил, что если его изберут президентом, он поручит Министерству юстиции начать уголовное дело против Google. По его словам, компания несправедливо отображает негативные новости о нем вместо его оппонентки на выборах 2024 года Камалы Харрис.

"Было установлено, что Google незаконно использовал систему обнаружения и отображения только плохих историй о Дональде Трампе, некоторые из которых были выдуманы для этой цели, в то же время показывая только хорошие истории о Камале Харрис", — заявил Трамп.

По его словам, это незаконная деятельность. Он надеется, что Министерство юстиции привлечет их к уголовной ответственности за это "вопиющее вмешательство в выборы".

"Я буду требовать их преследования, когда выиграю выборы и стану Президентом Соединенных Штатов", — подчеркнул политик.

Google заявил, что не манипулирует результатами поиска в пользу той или иной партии.

"Оба веб-сайта кампании постоянно появляются вверху поисковой выдачи по релевантным и распространенным поисковым запросам", — говорится в заявлении компании.

Напомним, Трамп после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае поражения на выборах война России против нашего государства перерастет в Третью мировую войну.

Также в ходе своей третьей президентской кампании Трамп продавал Библии, кроссовки, фотокниги и криптовалюту. Теперь он запускает новый бизнес-проект — часы с бриллиантовой инкрустацией.