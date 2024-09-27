Зеленський зустрівся з Трампом — що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський та кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поділився результатами своєї зустрічі з колишнім президентом та кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Глава держави охарактеризував її як "дуже змістовну".

Про це Зеленський повідомив ву Telegram у п'ятницю, 27 вересня.

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За словами президента України, він представив Трампу "План перемоги". Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та наслідки, які війна спричинила для українського народу.

"Дякую за цю зустріч! Справедливий мир потрібен. Ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч з учасником передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що завершення війни Росії проти України потребує справедливої угоди.

Ми також повідомляли, що Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Україну. Той відповів, що "обов'язково приїде", проте не уточнив коли.