Зеленский встретился с Трампом — что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поделился результатами своей встречи с бывшим президентом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Глава государства охарактеризовал ее как "очень содержательную".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 27 сентября.

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По словам президента Украины, он представил Трампу "План победы". Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и последствия, вызванные войной для украинского народа.

"Спасибо за эту встречу! Справедливый мир нужен. У нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел встречу с участником предвыборной гонки в Соединенных Штатах Дональдом Трампом. Стороны согласились, что завершение войны России против Украины требует справедливого соглашения.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа посетить Украину. Тот ответил, что "обязательно приедет", но не уточнил когда.