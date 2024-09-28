На США нахлынул самый мощный за столетие ураган Хелен — фото катастрофы

Люди собирают личные вещи, которые уцелели после урагана. Фото: REUTERS/Octavio Jones

В США погибли по меньшей мере 44 человека от мощного тропического урагана "Хелен". Порывы ветра были настолько мощны, что срывали крыши со зданий и выворачивали деревья с корнями из земли, а сильный ливень затопил дома и территории.

Об этом сообщает Reuters.

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Жители юго-востока США приходят в себя после смертоносного тропического шторма "Хелен", который вызвал оползни, затопил окрестности, прорвал дамбы и оставил без электроснабжения более 3,5 миллиона домов и предприятий.

Последствия урагана "Хелен". Фото: Reuters

Ураган "Хелен". Фото: Reuters

Первоначально тайфун "Хелен" нахлынул на регион Биг-Бенд во Флориде. Его силу оценили четвертым уровнем опасности, поскольку его скорость составляла 225 км/час. Затем он двигался на север через Джорджию в Теннесси и Каролину. Ветер вырывал деревья с корнем, а дожди размыли дороги и резко затопили дома.

Затопленный дом. Фото: Reuters

Полиция и пожарные проводят тысячи спасательных операций по всей территории пострадавших штатов. Более 50 человек вытащили с крыши больницы в округе Юник, в штате Теннесси.

Размыты дороги в результате мощного урагана. Фото: Reuters

Типичная Florida деятельность каяки в Cat 4 hurricane #Helene 💀



Потерянный от этого ломака является идеальным достоинством 😪😓 pic.twitter.com/IEFQUxQkMV — Kyle Tusing (@ktusing34) September 27, 2024

В другом штате Теннесси Роб Матис, мэр округа Кок, приказал эвакуировать центр города Ньюпорт из-за возможного прорыва дамбы, расположенной поблизости. Сначала Матис заявил, что дамба Уолтерс потерпела "катастрофическую аварию", но позже сказал, что дамба "была прорвана", но серьезной аварии пока не произошло.

⚠️ Major Hurricane Ian had pressure of 941MB.

Hurricane Helene является ALREADY вниз до 945MB.



Почти barometric pressure, more intense the hurricane.



Folks, this is NOT GOOD. pic.twitter.com/kHWqVIVbLA — World life (@seautocure) September 27, 2024

На западе Северной Каролины сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям округа Резерфорд предупредили жителей близ дамбы озера Лур о необходимости немедленной эвакуации на более высокие места, заявив, что "прорыв дамбы неизбежен", но впоследствии инженеры сказали, что конструкции не повреждены.

Затопленные улицы от урагана. Фото: Reuters

В прибрежном Стейнхатче в штате Флорида шторм вызвал волны высотой до трех метров. Кое-где во двор домов водой принесло лодки.

Deadly Category 4 Hurricane Helen hits Florida. There may be many victims.



Один из толстых hurricanes в Поле Мексики в центре. Ветер expected to rise up 6 m long the coast and move 32 km deep in the mainland. pic.twitter.com/w7oJvxRDpd — Trending News (@Trend_War_Newss) September 27, 2024

Синоптики говорят, что ураган "Хелен" был необычно большим для Мексиканского залива, хотя размер шторма не тождественен его силе. Всего за несколько часов до выхода на сушу тропические ветры Хелен распространились на 500 км, согласно данным Национального центра ураганов.

Дерево сокрушило дом. Фото: Reuters

Напомним, синоптики в Украине предупреждают об изменении погоды . В прогнозах назвали регионы, где будут ливни с грозами и кое-где шквальные ветры.