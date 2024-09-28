На США нахлынул самый мощный за столетие ураган Хелен — фото катастрофы

США пронесся смертельный тропический шторм Хелен — фото катастрофы
В США погибли по меньшей мере 44 человека от мощного тропического урагана "Хелен". Порывы ветра были настолько мощны, что срывали крыши со зданий и выворачивали деревья с корнями из земли, а сильный ливень затопил дома и территории.
Об этом сообщает Reuters.
Смертельный ураган Хелен
Жители юго-востока США приходят в себя после смертоносного тропического шторма "Хелен", который вызвал оползни, затопил окрестности, прорвал дамбы и оставил без электроснабжения более 3,5 миллиона домов и предприятий.
Первоначально тайфун "Хелен" нахлынул на регион Биг-Бенд во Флориде. Его силу оценили четвертым уровнем опасности, поскольку его скорость составляла 225 км/час. Затем он двигался на север через Джорджию в Теннесси и Каролину. Ветер вырывал деревья с корнем, а дожди размыли дороги и резко затопили дома.
Полиция и пожарные проводят тысячи спасательных операций по всей территории пострадавших штатов. Более 50 человек вытащили с крыши больницы в округе Юник, в штате Теннесси.
Типичная Florida деятельность каяки в Cat 4 hurricane #Helene 💀— Kyle Tusing (@ktusing34) September 27, 2024
Потерянный от этого ломака является идеальным достоинством 😪😓 pic.twitter.com/IEFQUxQkMV
В другом штате Теннесси Роб Матис, мэр округа Кок, приказал эвакуировать центр города Ньюпорт из-за возможного прорыва дамбы, расположенной поблизости. Сначала Матис заявил, что дамба Уолтерс потерпела "катастрофическую аварию", но позже сказал, что дамба "была прорвана", но серьезной аварии пока не произошло.
⚠️ Major Hurricane Ian had pressure of 941MB.— World life (@seautocure) September 27, 2024
Hurricane Helene является ALREADY вниз до 945MB.
Почти barometric pressure, more intense the hurricane.
Folks, this is NOT GOOD. pic.twitter.com/kHWqVIVbLA
На западе Северной Каролины сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям округа Резерфорд предупредили жителей близ дамбы озера Лур о необходимости немедленной эвакуации на более высокие места, заявив, что "прорыв дамбы неизбежен", но впоследствии инженеры сказали, что конструкции не повреждены.
В прибрежном Стейнхатче в штате Флорида шторм вызвал волны высотой до трех метров. Кое-где во двор домов водой принесло лодки.
Deadly Category 4 Hurricane Helen hits Florida. There may be many victims.— Trending News (@Trend_War_Newss) September 27, 2024
Один из толстых hurricanes в Поле Мексики в центре. Ветер expected to rise up 6 m long the coast and move 32 km deep in the mainland. pic.twitter.com/w7oJvxRDpd
Синоптики говорят, что ураган "Хелен" был необычно большим для Мексиканского залива, хотя размер шторма не тождественен его силе. Всего за несколько часов до выхода на сушу тропические ветры Хелен распространились на 500 км, согласно данным Национального центра ураганов.
Напомним, синоптики в Украине предупреждают об изменении погоды . В прогнозах назвали регионы, где будут ливни с грозами и кое-где шквальные ветры.
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