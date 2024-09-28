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США пронесся смертельный тропический шторм Хелен — фото катастрофы

28 сентября 2024 09:47
Анастасия Постоенко - Редактор
На США нахлынул самый мощный за столетие ураган Хелен — фото катастрофы
Люди собирают личные вещи, которые уцелели после урагана. Фото: REUTERS/Octavio Jones
Анастасия Постоенко - Редактор

В США погибли по меньшей мере 44 человека от мощного тропического урагана "Хелен". Порывы ветра были настолько мощны, что срывали крыши со зданий и выворачивали деревья с корнями из земли, а сильный ливень затопил дома и территории.

Об этом сообщает Reuters.

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Смертельный ураган Хелен

Жители юго-востока США приходят в себя после смертоносного тропического шторма "Хелен", который вызвал оползни, затопил окрестности, прорвал дамбы и оставил без электроснабжения более 3,5 миллиона домов и предприятий.

Последствия урагана
Последствия урагана "Хелен". Фото: Reuters
Ураган Хелен
Ураган "Хелен". Фото: Reuters

Первоначально тайфун "Хелен" нахлынул на регион Биг-Бенд во Флориде. Его силу оценили четвертым уровнем опасности, поскольку его скорость составляла 225 км/час. Затем он двигался на север через Джорджию в Теннесси и Каролину. Ветер вырывал деревья с корнем, а дожди размыли дороги и резко затопили дома.

Ураган в США Хелен
Затопленный дом. Фото: Reuters

Полиция и пожарные проводят тысячи спасательных операций по всей территории пострадавших штатов. Более 50 человек вытащили с крыши больницы в округе Юник, в штате Теннесси.

Последствия тайфуна в США
Размыты дороги в результате мощного урагана. Фото: Reuters

В другом штате Теннесси Роб Матис, мэр округа Кок, приказал эвакуировать центр города Ньюпорт из-за возможного прорыва дамбы, расположенной поблизости. Сначала Матис заявил, что дамба Уолтерс потерпела "катастрофическую аварию", но позже сказал, что дамба "была прорвана", но серьезной аварии пока не произошло.

На западе Северной Каролины сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям округа Резерфорд предупредили жителей близ дамбы озера Лур о необходимости немедленной эвакуации на более высокие места, заявив, что "прорыв дамбы неизбежен", но впоследствии инженеры сказали, что конструкции не повреждены.

Тайфун Хелен
Затопленные улицы от урагана. Фото: Reuters

В прибрежном Стейнхатче в штате Флорида шторм вызвал волны высотой до трех метров. Кое-где во двор домов водой принесло лодки.

Синоптики говорят, что ураган "Хелен" был необычно большим для Мексиканского залива, хотя размер шторма не тождественен его силе. Всего за несколько часов до выхода на сушу тропические ветры Хелен распространились на 500 км, согласно данным Национального центра ураганов.

В США пронесся ураган Хелен
Дерево сокрушило дом. Фото: Reuters

Напомним, синоптики в Украине предупреждают об изменении погоды . В прогнозах назвали регионы, где будут ливни с грозами и кое-где шквальные ветры.

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