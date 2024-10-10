Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Ціни на нафту поповзли вверх через шторм у США та Іран — як це вплинуло arrow

Ціни на нафту поповзли вверх через шторм у США та Іран — як це вплинуло

10 жовтня 2024 08:34
Галина Шподарева - редактор
У США почали зростати ціни на нафту через ураган та війну в Ізраїлі
Автівки на АЗС. Фото: DW
Галина Шподарева - редактор

У США полізла догори ціна на нафту, зростає попит на бензин у Флориді. Причини — побоювання ізраїльсько-іранського конфлікту та ураган "Мілтон"

Про це пише видання Reuters у четвер, 10 жовтня.  

Читайте також:

Зростання цін на нафту

Ціни на нафту зросли на початку азійських торгів 10 жовтня через побоювання потенційних перебоїв з постачаннями на Близькому Сході, оскільки є інформація, що Ізраїль планує завдати удару по нафтовидобувних об'єктах Ірану. Друга причина подорожчання нафти — різке зростання попиту на пальне через сильний шторм, що насувається на Флориду.

За даними Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 37 центів, або на 0,5%, до 76,95 долара за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 35 центів, також на 0,5%, до 73,59 долара за барель.

Наслідки шторму "Мілтон"

Найбільший у світі виробник і споживач нафти постраждав від потужного шторму, урагану "Мілтон", який накрив західне узбережжя Флориди, викликавши торнадо і загрозу підйому рівня води.

Шторм вже призвів до зростання попиту на бензин у штаті: близько чверті АЗС розпродали свої запаси, що сприяло підтримці цін на нафту.

Нагадаємо, через ураган "Мілтон" Джо Байден скасував поїздку на Рамштайн, де учасники мали обговорити План перемоги України. 

Також Новини.LIVE писали, що після масованого обстрілу Іраном уряд та армія Ізраїлю мають вирішити, як відповісти. Зокрема, серед варіантів є точний удар по ядерних об'єктах країни та бомбардування нафтових об'єктів.

США Ізраїль війна бензин нафта шторм

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

11:49 У Миколаєві пролунав вибух

11:39 Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак

11:37 В Україні пенсії виплачуватимуть по-новому — що зміниться

11:32 Новий проєкт "Хроніки сили" від Бадоєва та Навроцької — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:28 Припинення вогню вздовж лінії фронту — в ОП прокоментували статтю ЗМІ

11:23 На Сонці зафіксували найпотужніший спалах — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:07 В Одесі через дуйку однорічна дівчинка потрапила до лікарні — пожежу ліквідували

11:03 У Верховній Раді визначились, чи підвищать податки військовим

11:00 Соцдопомога у 6,4 тис. грн — хто має право на таку виплату у жовтні

Термінова новина

11:49 У Миколаєві пролунав вибух

11:39 Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак

11:37 В Україні пенсії виплачуватимуть по-новому — що зміниться

11:32 Новий проєкт "Хроніки сили" від Бадоєва та Навроцької — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:28 Припинення вогню вздовж лінії фронту — в ОП прокоментували статтю ЗМІ

11:23 На Сонці зафіксували найпотужніший спалах — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:07 В Одесі через дуйку однорічна дівчинка потрапила до лікарні — пожежу ліквідували

11:03 У Верховній Раді визначились, чи підвищать податки військовим

11:00 Соцдопомога у 6,4 тис. грн — хто має право на таку виплату у жовтні

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2024
Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування