У США почали зростати ціни на нафту через ураган та війну в Ізраїлі

Автівки на АЗС. Фото: DW

У США полізла догори ціна на нафту, зростає попит на бензин у Флориді. Причини — побоювання ізраїльсько-іранського конфлікту та ураган "Мілтон".

Про це пише видання Reuters у четвер, 10 жовтня.

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Зростання цін на нафту

Ціни на нафту зросли на початку азійських торгів 10 жовтня через побоювання потенційних перебоїв з постачаннями на Близькому Сході, оскільки є інформація, що Ізраїль планує завдати удару по нафтовидобувних об'єктах Ірану. Друга причина подорожчання нафти — різке зростання попиту на пальне через сильний шторм, що насувається на Флориду.

За даними Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 37 центів, або на 0,5%, до 76,95 долара за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 35 центів, також на 0,5%, до 73,59 долара за барель.

Наслідки шторму "Мілтон"

Найбільший у світі виробник і споживач нафти постраждав від потужного шторму, урагану "Мілтон", який накрив західне узбережжя Флориди, викликавши торнадо і загрозу підйому рівня води.

Шторм вже призвів до зростання попиту на бензин у штаті: близько чверті АЗС розпродали свої запаси, що сприяло підтримці цін на нафту.

Нагадаємо, через ураган "Мілтон" Джо Байден скасував поїздку на Рамштайн, де учасники мали обговорити План перемоги України.

Також Новини.LIVE писали, що після масованого обстрілу Іраном уряд та армія Ізраїлю мають вирішити, як відповісти. Зокрема, серед варіантів є точний удар по ядерних об'єктах країни та бомбардування нафтових об'єктів.