В США начали расти цены на нефть из-за урагана и войны в Израиле

Автомобили на АЗС. Фото: DW

В США полезли вверх цены на нефть, растет спрос на бензин во Флориде. Причины — опасения израильско-иранского конфликта и ураган "Милтон".

Об этом пишет издание Reuters в четверг, 10 октября.

Читайте также:

Рост цен на нефть

Цены на нефть выросли в начале азиатских торгов 10 октября из-за опасений потенциальных перебоев с поставками на Ближнем Востоке, поскольку есть информация, что Израиль планирует нанести удар по нефтедобывающим объектам Ирана. Вторая причина подорожания нефти — резкий рост спроса на топливо из-за сильного шторма, надвигающегося на Флориду.

По данным Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 37 центов, или на 0,5%, до 76,95 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 35 центов, также на 0,5%, до 73,59 доллара за баррель.

Последствия шторма "Милтон"

Крупнейший в мире производитель и потребитель нефти пострадал от мощного шторма, урагана "Милтон", который обрушился на западное побережье Флориды, вызвав торнадо и угрозу подъема уровня воды.

Шторм уже привел к росту спроса на бензин в штате: около четверти АЗС распродали свои запасы, что способствовало поддержанию цен на нефть.

Напомним, из-за урагана "Милтон" Джо Байден отменил поездку на Рамштайн, где участники должны были обсудить План победы Украины.

Также Новини.LIVE писали, что после массированных обстрелов Ираном правительство и армия Израиля должны решить, как ответить. В частности, среди вариантов есть точный удар по ядерным объектам страны и бомбардировка нефтяных объектов.