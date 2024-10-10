Ураган Милтон во Флориде — что происходит в штате из-за непогоды

Флорида в аду из-за урагана "Милтон" — видео и фото с места событий прямо сейчас
Флорида страдает от сверхмощного смертельного урагана "Милтон", который привел к многочисленным разрушениям и человеческим жертвам. Сообщают об отключении электроэнергии почти у 3 млн потребителей, уничтожены дома и возникли наводнения. Кое-где от урагана возникли десятки торнадо, одновременно накрывших регион.
Об этом сообщает CNN.
Что происходит во Флориде из-за урагана "Милтон" прямо сейчас
Корреспонденты CNN сообщили, что в штате уже выпало тысячелетнее количество осадков. Ураган "Милтон" дошел до берега силой третьей категории со скоростью ветра более 193 км/ч. Впоследствии он ослабил первую категорию, однако все еще нес огромную угрозу для населения.
Пока известно, что уже более 2,8 млн человек остались без электроснабжения. Около Сиесты-Ки некоторые округа заявляют, что проблемы с электричеством возникли у 70% потребителей. А в близлежащих округах от 80% до 97% потребителей энергии остаются без электроэнергии, включая округа Сарасота, Манаты и Харди.
Этот внутренний рисунок у вас есть мысль о размере и энергии Hurricane #milton https://t.co/C9CBL8fQrh— Earthbased.soul (@Earthbasedsoul) октябрь 10, 2024
В результате урагана уже есть жертвы и пострадавшие. В частности, в Сент-Люсе погибли несколько человек — торнадо разорвал мобильный дом престарелых, количество погибших пока неизвестно.
"Мы не собираемся вводить их количество, но я могу вам сказать, что это не один человек, потерявший жизнь", — сказал шериф Кит Пирсон.
Roof is gone at Tropicana Field #milton #rays- Nick Burch (@PageWebber) Октябрь 10, 2024
Video by: Nick Friedman @mysuncoast @WESH pic.twitter.com/VME6Um351J
В округе разрушены полностью сотни домов. Все последствия непогоды будут известны утром в пятницу, 11 октября, когда ураган отступит из региона. Тем не менее журналисты и экстренные службы уже заявляют о затопленных дорогах, обломках от домов и деревьев вокруг и катастрофических разрушениях.
В Сент-Питерсбери ветер сорвал крышу стадиона и бросил строительный кран на здание.
#BREAKING ‼️‼️— 🌐 Short Reports 🌐 (@ShortReportOnX) октябрь 10, 2024
A devastating force hit Florida. Hurricane #Milton and its power ! 🌸🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏼🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻🏻
Метеорологи считают, что Милтон сохранит свою разрушительную силу и накроет такие города, как Лейкленд, Киссимми, Орландо и мыс Канаверал.
В некоторых городах уже возникло наводнение из-за избыточных осадков. В частности, в Орландо уже затоплены дороги, жителей предупредили о внезапном наводнении.
Милтон стал третьим ураганом, накрывшим Флориду за 2024 год. Всего в этом году там было три рекордных урагана — "Франсин", "Хелен" и "Милтон". В последний раз такое случалось 150 лет назад.
Напомним, жители Флориды были вынуждены срочно эвакуироваться из домов в результате прогнозируемого урагана "Милтон". В сети показали снимки смертоносного урагана из космоса.
Интересно, что ураган "Милтогн" повлиял даже на заседание в формате "Рамштайн" , которое должно было быть 12 октября. Его отложили, а новую дату определят позже.
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