Ураган Милтон во Флориде — что происходит в штате из-за непогоды

Ураган "Милтон" в Форт-Майерсе, Флорида. Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

Флорида страдает от сверхмощного смертельного урагана "Милтон", который привел к многочисленным разрушениям и человеческим жертвам. Сообщают об отключении электроэнергии почти у 3 млн потребителей, уничтожены дома и возникли наводнения. Кое-где от урагана возникли десятки торнадо, одновременно накрывших регион.

Об этом сообщает CNN.

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Корреспонденты CNN сообщили, что в штате уже выпало тысячелетнее количество осадков. Ураган "Милтон" дошел до берега силой третьей категории со скоростью ветра более 193 км/ч. Впоследствии он ослабил первую категорию, однако все еще нес огромную угрозу для населения.

Обломки от уничтоженных домов. Фото: Reuters

Пока известно, что уже более 2,8 млн человек остались без электроснабжения. Около Сиесты-Ки некоторые округа заявляют, что проблемы с электричеством возникли у 70% потребителей. А в близлежащих округах от 80% до 97% потребителей энергии остаются без электроэнергии, включая округа Сарасота, Манаты и Харди.

Этот внутренний рисунок у вас есть мысль о размере и энергии Hurricane #milton https://t.co/C9CBL8fQrh — Earthbased.soul (@Earthbasedsoul) октябрь 10, 2024

В результате урагана уже есть жертвы и пострадавшие. В частности, в Сент-Люсе погибли несколько человек — торнадо разорвал мобильный дом престарелых, количество погибших пока неизвестно.

"Мы не собираемся вводить их количество, но я могу вам сказать, что это не один человек, потерявший жизнь", — сказал шериф Кит Пирсон.

В округе разрушены полностью сотни домов. Все последствия непогоды будут известны утром в пятницу, 11 октября, когда ураган отступит из региона. Тем не менее журналисты и экстренные службы уже заявляют о затопленных дорогах, обломках от домов и деревьев вокруг и катастрофических разрушениях.

В Сент-Питерсбери ветер сорвал крышу стадиона и бросил строительный кран на здание.

Метеорологи считают, что Милтон сохранит свою разрушительную силу и накроет такие города, как Лейкленд, Киссимми, Орландо и мыс Канаверал.

В некоторых городах уже возникло наводнение из-за избыточных осадков. В частности, в Орландо уже затоплены дороги, жителей предупредили о внезапном наводнении.

Последствия в населенных пунктах Флориды, где ураган уже прошел. Фото: Reuters

Милтон стал третьим ураганом, накрывшим Флориду за 2024 год. Всего в этом году там было три рекордных урагана — "Франсин", "Хелен" и "Милтон". В последний раз такое случалось 150 лет назад.

Напомним, жители Флориды были вынуждены срочно эвакуироваться из домов в результате прогнозируемого урагана "Милтон". В сети показали снимки смертоносного урагана из космоса.

Интересно, что ураган "Милтогн" повлиял даже на заседание в формате "Рамштайн" , которое должно было быть 12 октября. Его отложили, а новую дату определят позже.