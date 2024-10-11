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Масштабний ураган Мілтон у Флориді — мільйони людей без світла, є загиблі

11 жовтня 2024 08:58
Карина Приходько - Редактор
Ураган Мілтон у Флориді — загинуло вже 10 людей
Наслідки урагану "Мілтон" у Флориді. Фото: REUTERS/Marco Bello
Карина Приходько - Редактор

У Флориді пройшов сильний ураган "Мілтон", який спричинив торнадо. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих, також мільйони людей залишилися без світла внаслідок негоди.

Про це повідомляє Reuters

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Зазначається, що ураган накрив узбережжя Флориди у четвер, 10 жовтня, і залишив після себе руйнівний слід по всьому штату. Водночас шторм не призвів до катастрофічного підйому рівня морської води, якого боялися.

ураган Мілтон у Флориді
Наслідки урагану "Мілтон" у Флориді. Фото: REUTERS/Marco Bello
ураган Мілтон у Флориді
Наслідки урагану "Мілтон" у Флориді. Фото: REUTERS/Marco Bello
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Наслідки урагану "Мілтон" у Флориді. Фото: REUTERS/Marco Bello

Губернатор Рон ДеСантіс заявив, що штат уникнув "найгіршого сценарію", якого чекали, але залишив після себе масштабні збитки. Також він попередив, що загроза повеней все ще актуальна.

Попередньо район Тампа-Бей обійшов штормовий приплив, який викликав найбільше страху та тривоги, хоча острови вздовж узбережжя на південь від міста зазнали серйозних підтоплень. 

Під час брифінгу у Білому домі міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас повідомив, що наразі відомо про 10 загиблих. За його словами, щонайменше 27 торнадо насунулися на Флориду.

Водночас в окрузі Сент-Люсі на східному узбережжі Флориди торнадо забрало життя п'ятьох людей. 

Крім того, понад 3,2 млн будинків і підприємств у Флориді залишилися без світла. Деякі з них чекали на відновлення електропостачання ще з часів урагану "Хелен", який накрив цей район два тижні тому.

У Національній метеорологічній службі Трампа повідомили, що випало від 6 до 12 дюймів дощу, а зливові паводки тривають або, як очікується, почнуться найближчим часом. 

Також місцеві жителі повідомляли, що внаслідок урагану по всьому узбережжю Флориди рознесло алігаторів. 

Так, сімейна пара після урагану виявила досить великого алігатора прямо у затопленій вітальні. Їм допомогли рятувальники.

А ще одному жителю Форт Майєрса тварина ледь не прокусила шину авто прямо посеред вулиці.

Нагадаємо, мешканці Флориди були змушені терміново евакуюватися з домівок внаслідок прогнозованого урагану "Мілтон". У мережі показали знімки смертоносного урагану з космосу

Крім того, ураган "Мілтон" вплинув навіть на засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня. Його відклали, а нову дату визначать пізніше. 

США повінь світло жертви ураган Флорида

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