Ураган Милтон во Флориде — погибли уже 10 человек

Последствия урагана "Милтон" во Флориде. Фото: REUTERS/Marco Bello

Во Флориде прошел сильный ураган "Милтон", вызвавший торнадо. На сегодня известно о десяти погибших, также миллионы людей остались без света в результате непогоды.

Об этом сообщает Reuters.

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Ураган "Милтон" во Флориде

Отмечается, что ураган накрыл побережье Флориды в четверг, 10 октября, и оставил после себя разрушительный след по всему штату. В то же время шторм не привел к катастрофическому подъему уровня морской воды, которого опасались.

Последствия урагана "Милтон" во Флориде. Фото: REUTERS/Marco Bello

Последствия урагана "Милтон" во Флориде. Фото: REUTERS/Marco Bello

Последствия урагана "Милтон" во Флориде. Фото: REUTERS/Marco Bello

Губернатор Рон ДеСантис заявил, что штат избежал "худшего сценария", которого ждали, но оставил после себя масштабный ущерб. Также он предупредил, что угроза наводнений все еще актуальна.

Предварительно, район Тампа-Бей обошел штормовой прилив, который вызвал больше страха и тревоги, хотя острова вдоль побережья к югу от города подверглись серьезным подтоплениям.

Во время брифинга в Белом доме министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил, что известно о 10 погибших. По его словам, по меньшей мере 27 торнадо обрушились на Флориду.

В то же время в округе Сент-Люси на восточном побережье Флориды торнадо унесло жизнь пятерых человек.

Кроме того, более 3,2 млн домов и предприятий во Флориде остались без света. Некоторые из них ждали возобновления электроснабжения еще со времен урагана "Хелен", накрывшего этот район две недели назад.

В Национальной метеорологической службе Трампа сообщили, что выпало от 6 до 12 дюймов дождя, а ливневые паводки продолжаются или, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

Также местные жители сообщали, что в результате урагана по всему побережью Флориды разнесло аллигаторов.

Так, семейная пара после урагана обнаружила достаточно большого аллигатора прямо в затопленной гостиной. Им помогли спасатели.

А еще одному жителю Форт Майерса животное чуть не прокусило шину авто прямо посреди улицы.

Напомним, жители Флориды были вынуждены срочно эвакуироваться из домов в результате прогнозируемого урагана "Милтон". В сети показали снимки смертоносного урагана из космоса.

Кроме того, ураган "Милтон" повлиял даже на заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября. Его отложили, а новую дату определят позже.