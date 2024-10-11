У штаті Флорида з'ясовують наслідки урагану "Мілтон"

Наслідки урагану "Мілтон" у Флориді. Фото: Reuters

У американській Флориді у п’ятницю прибирали повалені дерева та лінії електропередач. Також прибирали затоплені райони після урагану "Мілтон", через який загинуло щонайменше 16 людей.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 11 вересня.

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Наслідки урагану "Мілтон"

Хоча ураган "Мілтон" не спровокував катастрофічний приплив морської хвилі, якого побоювалися у Флориді, для деяких людей усунення наслідків стихійного лиха може тривати багато тижнів або місяців.

"Це відкриває вам очі на те, що може зробити мати-природа", — сказав мешканець штату Чейз Пірс, якому 25 років. Він разом зі своєю дівчиною бачив, як вибухнули трансформатори та впала лінія електропередач на задньому дворі.

За словами аналітиків, п’ятий за потужністю атлантичний ураган "Мілтон" може коштувати тільки страховим компаніям до 100 мільярдів доларів.

Як реагує влада

Білий дім пообіцяв урядову підтримку, але реальний масштаб збитків ще досліджується.

При цьому кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував дій уряду у цій складній ситуації.

"Федеральний уряд... не зробив того, що ви повинні робити, зокрема щодо Північної Кароліни", — сказав Трамп у четвер.

Нагадаємо, Північна Кароліна сильно постраждала від урагану "Хелен".

Нагадаємо, у Флориді пройшов сильний ураган "Мілтон", який спричинив торнадо. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих, також мільйони людей залишилися без світла внаслідок негоди.

Ураган "Мілтон" вплинув навіть на засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня. Його відклали, а нову дату визначать пізніше.