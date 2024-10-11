В штате Флорида выясняют последствия урагана "Милтон"

Последствия урагана "Милтон" во Флориде. Фото: Reuters

В американской Флориде в пятницу убирали поваленые деревья и линии электропередач. Также убирали затопленные районы после урагана "Милтон", из-за которого погибли по меньшей мере 16 человек.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 11 сентября.

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Последствия урагана "Милтон"

Хотя ураган "Милтон" не спровоцировал катастрофический приток морской волны, которого опасались во Флориде, для некоторых людей устранение последствий стихийного бедствия может занять многие недели или месяцы.

"Это открывает вам глаза на то, что может сделать мать-природа", — сказал житель штата Чейз Пирс, которому 25 лет. Он вместе со своей девушкой видел, как взорвались трансформаторы и упала линия электропередач на заднем дворе.

По словам аналитиков, пятый по мощности атлантический ураган "Милтон" может стоить только страховым компаниям до 100 миллиардов долларов.

Как реагируют власти

Белый дом пообещал правительственную поддержку, но реальный масштаб ущерба еще исследуется.

При этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действия правительства в этой сложной ситуации.

"Федеральное правительство... не сделало того, что вы должны делать, в частности, относительно Северной Каролины", — сказал Трамп в четверг.

Напомним, Северная Каролина сильно пострадала от урагана "Хелен".

Напомним, во Флориде прошел сильный ураган "Милтон", повлекший торнадо. На сегодня известно о десяти погибших, также миллионы людей остались без света в результате непогоды.

Ураган "Милтон" повлиял даже на заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября. Его отложили, а новую дату определят позже.