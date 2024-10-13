В Белом доме оценили размер ущерба, который понес штат Флорида в результате урагана "Милтон"

Дорога в штате Флориде после урагана "Милтон". Фото: The Orange City Fire Department

Ураган "Милтон", накрывший штат Флориду на этой неделе, привел к убыткам на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Более трех миллионов человек в результате стихийного бедствия остались без электроэнергии.

Как сообщили в пятницу, 11 октября, в пресс-службе Белого дома, об этом во время совещания по вопросам реагирования на ураган "Милтон" заявил Президент США Джо Байден.

Читайте также:

Что известно о последствиях урагана "Милтон"

По предварительной оценке страховых компаний, ущерб от урагана составляет около 50 миллиардов долларов.

"По оценкам экспертов, пока — и это все еще предварительные оценки, они могут быть больше, могут быть меньше — но, по оценкам, только от одного урагана "Милтон" нанесен ущерб на сумму около 50 миллиардов долларов", — сообщил Байден.

Также Президент США отметил, что над восстановлением электроснабжения работают десятки тысяч энергетиков.

"Я хочу, чтобы все в пострадавших районах знали, что мы делаем все возможное, чтобы помочь вам собрать вещи и вернуться туда, где вы находились", — подчеркнул американский лидер.

На территории Флориды работают местные и федеративные спасательные команды. Продолжаются работы по уборке обломков, сваленных деревьев и песка, который в результате урагана попал с пляжа в дома. Армейский корпус и Нацгвардия помогают расчищать мусор на улицах и возобновлять движение по дорогам.

Напомним, из-за урагана "Милтон" во Флориде затопило улицы. Погибли по меньшей мере 16 человек.

Также мы сообщали, что во время урагана "Милтон" двух мужчин унесло в открытый океан. Одного из пострадавших обнаружили в 48 километрах от берега, другого — в ста километрах.