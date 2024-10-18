У Франції вирують потужні повені

Повені у Франції. Фото: The New York Times

У Франції в шести департаментах оголошено червоний рівень небезпеки через потужну повінь. Раптові зливи фактично загнали країну під воду.

Про це повідомляє The Watchers у п'ятницю, 18 жовтня.

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Повені у Франції

Повідомляється, що 17 жовтня шторм, що повільно рухається, приніс надзвичайно сильні зливи в деякі райони Франції. Це призвело до масштабної повені. Влада заявляє, що регіон зіткнувся з безпрецедентною за своїми масштабами ситуацією.

Дощі не припиняються, а річки виходять з берегів. Повідомляється про 600 мм води в Ардеші за 48 годин.

Загалом, пожежники терміново провели близько 350 рятувальних операцій. Про загиблих не повідомляють, але вже відомо, що три людини були травмовані.

У шести французьких департаментах оголошено червоний рівень небезпеки через дощ і повінь, а школи в Ардеші довелося закрити. Синоптики тим часом прогнозують продовження сильних опадів.

Раніше ми повідомляли, що у Флориді пройшов сильний ураган "Мілтон", який спричинив торнадо. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих, також мільйони людей залишилися без світла внаслідок негоди.

Через сильні повені у Польщі в містах, де пройшли дощі, зруйновані та затоплені дороги. Крім того, вода пошкодила автомобілі, будинки та вимила на дороги тонни каміння.