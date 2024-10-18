Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Францію залило дощами — через потужні повені вже є постраждалі arrow

Францію залило дощами — через потужні повені вже є постраждалі

18 жовтня 2024 19:59
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Франції вирують потужні повені
Повені у Франції. Фото: The New York Times
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Франції в шести департаментах оголошено червоний рівень небезпеки через потужну повінь. Раптові зливи фактично загнали країну під воду.

 Про це повідомляє The Watchers у п'ятницю, 18 жовтня.

Читайте також:

Повені у Франції

Повідомляється, що 17 жовтня шторм, що повільно рухається, приніс надзвичайно сильні зливи в деякі райони Франції. Це призвело до масштабної повені. Влада заявляє, що регіон зіткнувся з безпрецедентною за своїми масштабами ситуацією.

Дощі не припиняються, а річки виходять з берегів. Повідомляється про 600 мм води в Ардеші за 48 годин. 

Загалом, пожежники терміново провели близько 350 рятувальних операцій. Про загиблих не повідомляють, але вже відомо, що три людини були травмовані.

У шести французьких департаментах оголошено червоний рівень небезпеки через дощ і повінь, а школи в Ардеші довелося закрити. Синоптики тим часом прогнозують продовження сильних опадів.

Раніше ми повідомляли, що у Флориді пройшов сильний ураган "Мілтон", який спричинив торнадо. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих, також мільйони людей залишилися без світла внаслідок негоди.

Через сильні повені у Польщі в містах, де пройшли дощі, зруйновані та затоплені дороги. Крім того, вода пошкодила автомобілі, будинки та вимила на дороги тонни каміння. 

жертви дощ Франція повінь синоптик

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:33 Зеленський назвав нюанс, який стоїть на перешкоді вступу України до НАТО

20:28 Зеленський повідомив, коли прибуде бригада військових, які тренуються у Франції

20:21 Синоптики назвали регіони, в які завтра прийдуть заморозки

20:18 Ексгенпрокурор заявив, що в прокуратурі Хмельниччини вкрали гроші в держави

20:00 З якими хворобами крові не можуть мобілізувати

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

19:59 Францію залило дощами — через потужні повені вже є постраждалі

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

19:37 Три роки і 200 млн грн — в Одесі завершили ремонт Деволанівського узвозу

19:32 Результати перемовин в Європі та доповіді в Києві — звернення Зеленського

19:00 Чи підтримує США План перемоги України — заява глави Пентагону

20:33 Зеленський назвав нюанс, який стоїть на перешкоді вступу України до НАТО

20:28 Зеленський повідомив, коли прибуде бригада військових, які тренуються у Франції

20:21 Синоптики назвали регіони, в які завтра прийдуть заморозки

20:18 Ексгенпрокурор заявив, що в прокуратурі Хмельниччини вкрали гроші в держави

20:00 З якими хворобами крові не можуть мобілізувати

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

19:59 Францію залило дощами — через потужні повені вже є постраждалі

19:37 Три роки і 200 млн грн — в Одесі завершили ремонт Деволанівського узвозу

19:32 Результати перемовин в Європі та доповіді в Києві — звернення Зеленського

19:00 Чи підтримує США План перемоги України — заява глави Пентагону

18:58 Одну категорію військових хочуть звільнити зі служби — зміни до закону

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують