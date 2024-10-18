Во Франции бушуют мощные наводнения

Наводнения во Франции. Фото: The New York Times

Во Франции в шести департаментах объявлен красный уровень опасности из-за мощного наводнения. Внезапные ливни фактически загнали страну под воду.

Об этом сообщает The Watchers в пятницу, 18 октября.

Читайте также:

Наводнения во Франции

Сообщается, что 17 октября медленно движущийся шторм принес чрезвычайно сильные ливни в некоторые районы Франции. Это привело к масштабному наводнению. Власти заявляют, что регион столкнулся с беспрецедентной по своим масштабам ситуацией.

Дожди не прекращаются, а реки выходят из берегов. Сообщается о 600 мм воды в Ардеше за 48 часов.

В общей сложности пожарные срочно провели около 350 спасательных операций. О погибших не сообщают, но уже известно, что три человека были травмированы.

В шести французских департаментах объявлен красный уровень опасности из-за дождя и наводнения, а школы в Ардеше пришлось закрыть. Синоптики в это время прогнозируют продолжение сильных осадков.

Ранее мы сообщали, что во Флориде прошел сильный ураган "Милтон", вызвавший торнадо. На сегодня известно о десяти погибших, также миллионы людей остались без света в результате непогоды.

Из-за сильных наводнений в Польше в городах, где прошли дожди, разрушены и затоплены дороги. Кроме того, вода повредила автомобили, дома и вымыла на дороги тонны камней.