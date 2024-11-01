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У Валенсії потужні зливи вбили понад 150 людей — фото наслідків

1 листопада 2024 08:02
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Валенсії від повені загинуло понад 155 осіб — фото наслідків
Машини, які знесло сильним потоком води від зливи у Валенсії. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Іспанія оговтується від потужних злив, які спричинили смертносну повінь у Валенсії. Негода зруйнувала сотні будинків та об'єктів, а також забрала життя щонайменше 155 осіб і місцева влада побоюється, що кількість жертв може бути значно більшою.

Про це повідомляє The Guardian.

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На сході Іспанії продовжують ліквідовувати наслідки потужної повені від зливи. За даними регіональної влади Валенсії, кількість загиблих вже становить 155 осіб і може бути значно більшою. 

Уряд Іспанії обіцяє продовжувати пошуки тих, хто вижив, "стільки, скільки буде потрібно".Один міністр сказав, що інші тіла, ймовірно, були заблоковані в автомобілях. Сильна злива спричинила настільки потужні потоки води, що вони буквально зносили все на своєму шляху — автомобілі пливли течією, а будинки розсипалися. 

Валенсія потоп
Автівки, які знесло водою у Валенсії. Фото: Reuters

Наразі рятувальники, жителі та військові працюють разом з усіх сил, щоб якомога швидше знайти вцілілих та ліквідувати наслідки вчорашньої повені. Остаточної підтвердженої кількості зниклих безвісти досі немає.

Відомо, що футбольний матч вищого дивізіону Іспанії між Валенсією та Реалом, запланований на ці вихідні, було скасовано через численні трагедії цього тижня.

Валенсія потоп фото
Люди у Валенсії намагаються очистити вулиці від мулу. Фото: Reuters

У Валенсії численні руйнування. Багато мешканців міста залишились без домівок. Цікаво, що на Валенсію в цілому припадає майже дві третини виробництва цитрусових в Іспанії, яка є найбільшим у світі експортером апельсинів. 

Фермери скаржаться на великі збитки — дерева затягло мулом у кілька метрів, а через тривале перебування рослин у воді, вони та врожай можуть зігнити. Вода залила тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, як повідомили сільськогосподарські групи та фермери.

Іспанія потоп 1 листопада
Затоплені поля. Фото: Reuters

Крім того, у багатьох фермерів зникла техніка — повінь знесла на своєму шляху іригаційні системи та інші важливі знаряддя для праці. Худоба також загинула під час повені.

Повінь у Валенсії
Наслідки повені. Фото: Reuters

Повінь застала людей зненацька

Один з місцевих мешканців розповів, що стихійне лихо заскочило зненацька населення. Він заявив, що у Пайпорті попередження про наближення повені надійшло тоді, коли фактично річка вже розлилася. Вода захлиснула людей на вулицях. 

"Ніхто ні про що не попереджав... вивезли власника бару тут мертвим, утопленим, хаос", – сказав він.

В Іспанії оголосили триденну жалобу за жертвами повеней. Востаннє велика кількість загиблих була у 1996 році, коли від повені загинуло 87 людей.

Зміна клімату спричинила смертоносну повінь у Валенсії

Метеорологи та синоптики прогнозують ще більшу кількість опадів у деяких частинах Валенсії та оголосили жовте попередження.

Кліматологи оцінили, що глобальне потеплення призвело до сильних дощів, які по факту перевищили на 12% кількість прогнозованих ними опадів.

Аналіз на ранній стадії, проведений вченими з World Weather Attribution, сказав, що зміна клімату є "найвірогіднішим поясненням" незвичайної сили зливи. Вони вважають, що у регіоні почастішали одноденні дощі, адже забруднення викопним паливом нагріває планету та пояснили, що гаряче повітря може утримувати більше вологи.

Також серед причин експерти таких важких наслідків назвали й  інфраструктуру, яка просто не розрахована на такі повені, а також труднощі у своєчасному інформуванні населення про подібні масштабні зливи.

Нагадаємо, раніше ми показували ще інші фото наслідків повені у Іспанії.

А на початку жовтня у США пронісся смертельний ураган "Мілтон", який спричинив численні руйнування та мільярдні збитки. 

негода Валенсія Іспанія повінь катастрофа стихійне лихо

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