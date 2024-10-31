Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Ураган в Іспанії забрав життя понад 155 осіб arrow

Ураган в Іспанії забрав життя понад 155 осіб

31 жовтня 2024 21:23
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Ураган в Іспанії — відомо про щонайменше 155 постраждалих у Валенсії
Ураган в Іспанії. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Іспанії другу добу тривають пошуки зниклих безвісти внаслідок урагану DANA, кількість яких обчислюється десятками. Щонайменше 155 людей загинули у Валенсії.

Про це повідомило видання El Mundo.

Читайте також:

Ураган в Іспанії

Оцінка CECOPI свідчить про величезні збитки: тисячі зруйнованих автомобілів, відрізані дороги та ізольовані райони, охоплені водою, брудом і зсувами. Уряд Іспанії мобілізував понад 1200 військовослужбовців і рятувальників для допомоги постраждалим, зокрема у Валенсії та Кастилії-Ла-Манчі.

Багато міст залишилися без питної води, а близько 75 тисяч людей у провінції Валенсія залишилися без електрики. Ця катастрофа вже визнана найтрагічнішою атмосферною подією в Іспанії за останні півстоліття. Найгірші наслідки були зафіксовані ще у жовтні 1973 року, коли внаслідок злив у Мурсії та Андалусії загинуло 300 людей.

Нагадаємо, ураган "Мілтон", який накрив штат Флориду на початку жовтня, призвів до збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів. 

Раніше ми писали про те, що узбережжя півострова Флорида у США накрив найсильніший в історії півострова ураган "Хелен"

погода Валенсія Іспанія загиблі ураган стихійне лихо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:55 Зеленський назвав країни, які можуть дещо змінити у Формулі миру

21:23 Ураган в Іспанії забрав життя понад 155 осіб

21:13 На Львівщині судили чоловіка, який дав хабар прикордоннику

21:01 У Харкові пролунали вибухи

20:44 У Києві пролунали потужні вибухи

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

20:42 Дослідник зробив нове відкриття щодо Туринської Плащаниці Христа

20:41 В Полтаві знову прогриміли вибухи

20:28 Потужний буревій вируватиме в Україні — синоптики дали прогноз

20:19 Генерал-майор ЗСУ назвав три складові перемоги України

20:03 Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

21:55 Зеленський назвав країни, які можуть дещо змінити у Формулі миру

21:23 Ураган в Іспанії забрав життя понад 155 осіб

21:13 На Львівщині судили чоловіка, який дав хабар прикордоннику

21:01 У Харкові пролунали вибухи

20:44 У Києві пролунали потужні вибухи

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

20:42 Дослідник зробив нове відкриття щодо Туринської Плащаниці Христа

20:41 В Полтаві знову прогриміли вибухи

20:28 Потужний буревій вируватиме в Україні — синоптики дали прогноз

20:19 Генерал-майор ЗСУ назвав три складові перемоги України

20:03 Стало відомо, чому зросли ціни на соняшник

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні