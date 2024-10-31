Ураган в Іспанії — відомо про щонайменше 155 постраждалих у Валенсії

Ураган в Іспанії. Фото: Новини.LIVE

В Іспанії другу добу тривають пошуки зниклих безвісти внаслідок урагану DANA, кількість яких обчислюється десятками. Щонайменше 155 людей загинули у Валенсії.

Про це повідомило видання El Mundo.

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Ураган в Іспанії

Оцінка CECOPI свідчить про величезні збитки: тисячі зруйнованих автомобілів, відрізані дороги та ізольовані райони, охоплені водою, брудом і зсувами. Уряд Іспанії мобілізував понад 1200 військовослужбовців і рятувальників для допомоги постраждалим, зокрема у Валенсії та Кастилії-Ла-Манчі.

Багато міст залишилися без питної води, а близько 75 тисяч людей у провінції Валенсія залишилися без електрики. Ця катастрофа вже визнана найтрагічнішою атмосферною подією в Іспанії за останні півстоліття. Найгірші наслідки були зафіксовані ще у жовтні 1973 року, коли внаслідок злив у Мурсії та Андалусії загинуло 300 людей.

Нагадаємо, ураган "Мілтон", який накрив штат Флориду на початку жовтня, призвів до збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів.

Раніше ми писали про те, що узбережжя півострова Флорида у США накрив найсильніший в історії півострова ураган "Хелен".