Ураган в Испании — известно о по меньшей мере 155 пострадавших в Валенсии

Ураган в Испании. Фото: Новини.LIVE

В Испании вторые сутки продолжаются поиски пропавших без вести в результате урагана DANA, количество которых исчисляется десятками. По меньшей мере 155 человек погибли в Валенсии.

Об этом сообщило издание El Mundo.

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Ураган в Испании

Оценка CECOPI свидетельствует об огромных убытках: тысячи разрушенных автомобилей, отрезанные дороги и изолированные районы, охваченные водой, грязью и оползнями. Правительство Испании мобилизовало более 1 200 военнослужащих и спасателей для помощи пострадавшим, в том числе в Валенсии и Кастилии-Ла-Манче.

Многие города остались без питьевой воды, а около 75 тысяч человек в провинции Валенсия остались без электричества. Эта катастрофа уже признана самым трагическим атмосферным событием в Испании за последние полвека. Худшие последствия были зафиксированы еще в октябре 1973 года, когда в результате ливней в Мурсии и Андалусии погибли 300 человек.

Напомним, ураган "Милтон", накрывший штат Флориду в начале октября, привел к убыткам на сумму в несколько десятков миллиардов долларов.

Ранее мы писали о том, что побережье полуострова Флорида в США накрыл самый сильный в истории полуострова ураган "Хелен".