В Валенсии от наводнения погибли более 155 человек — фото последствий

Машины, которые унесло сильным потоком воды от ливня в Валенсии. Фото: Reuters

Испания оправляется от мощных ливней, повлекших смертельное наводнение в Валенсии. Непогода разрушила сотни домов и объектов, а также унесла жизни по меньшей мере 155 человек, и местные власти опасаются, что количество жертв может быть значительно больше.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Наводнения в Испании — что происходит в Валенсии прямо сейчас

На востоке Испании продолжают ликвидировать последствия мощного наводнения от ливня. По данным региональных властей Валенсии, количество погибших уже составляет 155 человек и может быть значительно больше.

Правительство Испании обещает продолжать поиски выживших "столько, сколько потребуется". Один министр сказал, что другие тела, вероятно, были заблокированы в автомобилях. Сильный ливень создал настолько мощные потоки воды, что они буквально сносили все на своем пути — автомобили плыли течением, а дома рассыпались.

Автомобили, которые унесло водой в Валенсии.

Фото: Reuters

В настоящее время спасатели, жители и военные работают вместе изо всех сил, чтобы как можно быстрее найти уцелевших и ликвидировать последствия вчерашнего наводнения. Окончательного подтвержденного количества пропавших без вести до сих пор нет.

Известно, что футбольный матч высшего дивизиона Испании между Валенсией и Реалом, запланированный на эти выходные, был отменен из-за многочисленных трагедий на этой неделе.

Люди в Валенсии пытаются очистить улицы от ила. Фото: Reuters

В Валенсии многочисленные разрушения. Многие жители города остались без домов. Интересно, что на Валенсию в общей сложности приходится почти две трети производства цитрусовых в Испании, которая является крупнейшим в мире экспортером апельсинов.

Фермеры жалуются на большие убытки — деревья затянуло илом в несколько метров, а из-за длительного пребывания растений в воде они и урожай могут сгнить. Вода залила тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, сообщили сельскохозяйственные группы и фермеры.

Затопленные поля. Фото: Reuters

Кроме того, у многих фермеров исчезла техника — наводнение снесло на своем пути ирригационные системы и другие важные орудия труда. Скот также погиб во время наводнения.

Последствия наводнения. Фото: Reuters

Наводнение застало людей врасплох

Один из местных жителей рассказал, что стихийное бедствие застало врасплох. Он заявил, что в Пайпорте предупреждение о приближении наводнения поступило тогда, когда фактически река уже разлилась. Вода захлестнула людей на улицах.

"Никто ни о чем не предупреждал... вывезли владельца бара здесь мертвым, утопленным, хаос", — сказал он.

В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнений. В последний раз большое количество погибших было в 1996 году, когда от наводнения погибли 87 человек.

Изменение климата повлекло за собой смертоносное наводнение в Валенсии

Метеорологи и синоптики прогнозируют еще больше осадков в некоторых частях Валенсии и объявили желтое предупреждение.

Климатологи оценили, что глобальное потепление привело к сильным дождям, которые по факту превысили на 12% количество прогнозируемых осадков.

Анализ на ранней стадии, проведенный учеными из World Weather Attribution, показал, что изменение климата является "вероятным объяснением" необычной силы ливня. Они считают, что в регионе участились однодневные дожди, ведь загрязнение ископаемым топливом нагревает планету и объяснили, что горячий воздух может содержать больше влаги.

Также среди причин эксперты таких тяжелых последствий назвали и инфраструктуру, просто не рассчитанную на такие наводнения, а также трудности в своевременном информировании населения о подобных масштабных ливнях.

Напомним, ранее мы показывали еще другие фото последствий наводнения в Испании .

А в начале октября в США пронесся смертельный ураган "Милтон", повлекший многочисленные разрушения и миллиардные убытки.